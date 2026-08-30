Redação DW A SpaceX lançou o telescópio de 4,3 bilhões de dólares a bordo de um foguete Falcon Heavy com o triplo de potência

A Nasa lançou neste domingo (30/08) o novo telescópio espacial Nancy Grace Roman, projetado para estudar planetas distantes, estrelas em explosão e buracos negros, enquanto realiza um mapeamento do universo em uma escala sem precedentes.

A SpaceX lançou o telescópio de 4,3 bilhões de dólares (R$ 22,3 bilhões), logo após o amanhecer a bordo de um foguete Falcon Heavy com o triplo da potência, do Centro Espacial Kennedy. O Roman seguiu em direção a um ponto de observação a 1,6 milhão de quilômetros de distância, onde está localizado o James Webb, um dos outros grandes telescópios espaciais da Nasa.

O novo telescópio, que leva o nome de uma das primeiras mulheres a ocupar um cargo de liderança na Nasa, deve chegar ao seu destino mais de três meses e enviar suas primeiras imagens no início de 2027.

Os astrônomos devem usar o Roman para estudar fenômenos como exoplanetas, estrelas em explosão e buracos negros.

O novo telescópio, do tamanho de um ônibus, opera de maneira semelhante ao Hubble, que foi lançado em 1990 e vem atualmente mostrando sinais de desgaste e operando com capacidades reduzidas. O campo de visão do Roman é mais de 100 vezes mais amplo do que o do Hubble, que continua produzindo imagens após 36 anos no espaço.

O Roman, em comparação, foi projetado para realizar levantamentos espaciais de maneira muito mais rápida. Segundo cientistas da Nasa, as observações que o novo telescópio poderia realizar em um mês levariam um século para o Hubble completar.

O Hubble coletou cerca de 400 terabytes de dados em mais de 35 anos no espaço, enquanto os cientistas esperam que o Roman produza mais de 500 terabytes por ano.

Compreensão da matéria escura

Além de uma câmera infravermelha de amplo campo que iguala a sensibilidade do Hubble, mas é mil vezes mais rápida, o Roman possui um instrumento para bloquear a luz das estrelas. Este coronógrafo experimental, capaz de criar eclipses, permitirá que o Roman fotografe diretamente qualquer planeta, por mais tênue que seja.

O telescópio foi projetado para ser reabastecido, o que significa que, se um tanque robótico se tornar disponível na próxima década, poderá estender sua vida útil.

Os astrônomos esperam que o Roman aumente a compreensão sobre a matéria escura e a energia escura que compõem a maior parte do universo, mas permanecem ocultas. O catálogo de galáxias do novo telescópio ajudará os cientistas a determinar a rapidez com que o universo está se expandindo devido a essas forças enigmáticas e invisíveis.

O Telescópio Espacial James Webb, nomeado em homenagem a um ex-administrador da Nasa, foi lançado no final de 2021 para complementar o trabalho do Hubble. Ele observa o universo em comprimentos de onda diferentes dos do Hubble e do Roman.

rc (AFP, AP)