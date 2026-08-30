Reprodução Augusto Cury em sabatina no Jornal Nacional

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) apresentou, em entrevista à Globo, uma série de propostas para áreas como economia, saúde, educação e segurança pública. Entre as principais ideias estão a redução de oito a dez ministérios, o aumento da tributação sobre empresas de apostas e a ampliação do uso da telemedicina no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cury também falou sobre Previdência, salário mínimo, Bolsa Família, reforma tributária e combate ao feminicídio. Em alguns temas, porém, afirmou que ainda pretende estudar ou detalhar as medidas.

Redução de ministérios

Uma das propostas apresentadas pelo candidato é reduzir o número de ministérios do governo. Cury afirmou que pretende extinguir entre oito e dez pastas como forma de diminuir despesas.

Questionado sobre quais ministérios seriam eliminados, no entanto, ele não apresentou uma lista. Segundo o candidato, será necessária uma análise criteriosa antes de definir os cortes.

Ao mesmo tempo em que defende a redução de estruturas, Cury propõe a criação de um Ministério da Segurança Pública e de uma secretaria executiva voltada à Inteligência Artificial e à Robótica.

Mais impostos para as bets

Na área econômica, Cury defendeu aumentar a tributação das empresas de apostas esportivas, conhecidas como bets. A ideia, segundo ele, seria utilizar parte da arrecadação para ajudar a reduzir a dívida pública.

O candidato afirmou que a tributação poderia chegar a pelo menos 50%. Ele também citou outras medidas, como uma auditoria na administração pública, revisão de cargos comissionados e análise de contratos do governo.

Outra proposta é financiar 10 milhões de microempresas para ampliar o número de negócios e, consequentemente, a arrecadação de impostos.

Telemedicina para consultas do SUS

Na saúde, uma das principais propostas de Cury é ampliar o atendimento por telemedicina. Ele defendeu que 80% das consultas básicas do SUS sejam feitas por teleatendimento.

A proposta, porém, enfrenta regras atuais do Conselho Federal de Medicina (CFM), que não permitem simplesmente substituir consultas presenciais por atendimento remoto nessa proporção.

Cury argumentou que a tecnologia poderia facilitar o acesso à saúde, principalmente em situações de menor complexidade. Ele citou, por exemplo, a possibilidade de uma criança receber orientação médica durante a madrugada sem que a família precise sair de casa.

O candidato também foi questionado sobre sua ligação anterior com uma empresa de telemedicina. Cury foi sócio da companhia até 2023 e atualmente é embaixador da empresa. Ele negou conflito de interesses e afirmou que não possui mais relação societária com o negócio.

Salário mínimo pode subir até 60%

Para o salário mínimo, Cury defendeu a reposição da inflação acompanhada de um ganho real de 1% ao ano.

Segundo ele, a intenção seria fazer com que o piso tivesse um aumento acumulado entre 50% e 60% ao final de quatro anos de governo.

O candidato relacionou a proposta ao controle das contas públicas e ao aumento da eficiência da máquina pública. Para ele, uma renda maior também ajudaria a fortalecer o consumo e a classe média.

Previdência sem nova reforma

Cury afirmou que não pretende fazer uma nova reforma da Previdência caso seja eleito.

Para enfrentar o déficit do sistema, ele defendeu o aumento da produtividade das empresas, com uso de inteligência artificial, robótica e tecnologias de automação.

Outra aposta seria estimular o empreendedorismo. O candidato disse que o país deveria chegar a pelo menos 10 milhões de microempresas e propôs dividir o BNDES em duas frentes, uma destinada a grandes empresas e outra voltada para pequenos negócios.

Educação com empreendedorismo

Na educação, Cury propôs criar mais de 10 mil escolas de empreendedorismo. A ideia, segundo ele, não seria construir novas unidades, mas utilizar as estruturas das escolas públicas que já existem.

O candidato também afirmou que seu método de ensino, já utilizado na iniciativa privada, seria cedido gratuitamente à rede pública.

A proposta inclui capacitação de professores e participação de empreendedores voluntários. Entre os cursos citados estão áreas como informática, gestão de pessoas, marketing digital e formação profissional.

Cury também defendeu que os estudantes tenham aulas mais participativas, com recursos como música, teatro e oratória.

Combate ao feminicídio

Para enfrentar a violência contra a mulher, Cury defendeu o uso de tecnologia pelas forças de segurança.

Entre as propostas estão drones acionados a partir de delegacias e um aplicativo que permita às mulheres pedir ajuda diretamente à polícia.

A ideia seria acelerar a resposta em situações de emergência. O candidato reconheceu, porém, que o aplicativo não poderia funcionar da mesma forma em regiões sem infraestrutura adequada de internet.

Bolsa Família

Cury afirmou que pretende manter o Bolsa Família para pessoas que conseguirem emprego com carteira assinada ou se tornarem Microempreendedores Individuais (MEIs).

Atualmente, ter carteira assinada ou ser MEI não impede automaticamente o recebimento do benefício. A permanência depende das regras de renda do programa, que também prevê uma regra de proteção para algumas famílias que passam a ganhar mais.

O candidato relacionou a medida ao incentivo à formalização e ao aumento do número de contribuintes da Previdência.

Influenciadores nas embaixadas

Na política externa, Cury defendeu uma mudança na forma como o Brasil promove sua imagem no exterior.

Ele afirmou que diplomatas continuariam responsáveis pelas negociações mais importantes, mas que funcionários das embaixadas também poderiam ser treinados para atuar como influenciadores digitais.

Segundo o candidato, o objetivo seria divulgar produtos brasileiros, atrair negócios e fortalecer as exportações.

Reforma tributária ainda sem detalhes

Questionado sobre possíveis mudanças na reforma tributária, Cury não apresentou uma proposta específica.

Ele afirmou que ainda conversa com especialistas para avaliar os impactos das novas regras, principalmente para micro e pequenas empresas.

O candidato demonstrou preocupação com o funcionamento do IBS, imposto que faz parte do novo sistema tributário e substituirá tributos como ICMS e ISS.

Entrevistas com presidenciáveis

A entrevista de Augusto Cury faz parte de uma série realizada pela Globo com candidatos à Presidência da República.

O primeiro turno das eleições está marcado para 04 de outubro. Segundo o material divulgado, a Globo convidou os seis candidatos mais bem posicionados na pesquisa de intenção de voto da Quaest divulgada em 14 de agosto.

As entrevistas foram realizadas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com condução dos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli.