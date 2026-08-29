Uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na Praia do Sonho, em Palhoça, Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 18h da última sexta-feira (28).
A turista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento da região. A mulher sofreu uma parada cardíaca, foi estabilizada pelas equipes de socorro e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional de São José.
Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou a morte na manhã deste sábado (29).
Imagens que circulam nas redes sociais, registradas por câmeras de monitoramento instaladas na região, mostram o momento em que o raio atinge a praia. Veja o vídeo: