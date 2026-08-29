Gerado por IA A morte foi confirmada pela Secretaria na manhã deste sábado, 29.

Uma mulher de 39 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto estava na Praia do Sonho, em Palhoça, Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 18h da última sexta-feira (28).

A turista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento da região. A mulher sofreu uma parada cardíaca, foi estabilizada pelas equipes de socorro e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional de São José.

Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou a morte na manhã deste sábado (29).

Imagens que circulam nas redes sociais, registradas por câmeras de monitoramento instaladas na região, mostram o momento em que o raio atinge a praia. Veja o vídeo:



