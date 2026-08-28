Agência Brasil Levantamento mostra as cidades e estados mais populosos

A população brasileira chegou a 214.211.951 habitantes em julho de 2026, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (28), tendo como referência o dia 1º de julho de 2026.

Os números atuais mostram ainda um aumento de 11.149.439 brasileiros em relação ao registrado pelo IBGE no último censo demográfico, realizado há quatro anos, em 2022, o equivalente a um crescimento populacional de 5,49%. Já em relação ao ano passado, o aumento foi de 0,37%.

De acordo com o IBGE, os cinco municípios mais populosos do país são São Paulo (SP), com 11.911.337 pessoas; Rio de Janeiro (RJ), com 6.731.133 moradores; Brasília (DF), com estimativa de 3.009.996 pessoas; Fortaleza (CE), com 2.582.360 habitantes; e Salvador (BA), que conta com 2.559.945 moradores, de acordo com o novo estudo. J

Juntos, os cinco municípios somam 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total do país.

As 27 capitais da federação concentram uma população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1% da população total. Entre elas, Palmas (TO), com 333.154 pessoas; Vitória (ES), com 343.935 habitantes; e Rio Branco (AC), com estimativa de 390.038 moradores, são as capitais menos populosas.

Gerado por IA Retrato do levantamento apresentado pelo IBGE





Ainda de acordo com a pesquisa, nos estados de Espírito Santo e Santa Catarina, as respectivas capitais não lideram como munícipio mais populoso: Vitória (ES) tem a população estimada em 343.935 pessoas, superada pelos munícipios capixabas de Serra (ES), com 586.901 moradores; Vila Velha (ES), com 510.512 pessoas; e Cariacica (ES) com 376.914 habitantes.

Já a capital catarinense, Florianópolis (SC), com população estimada em 598.370 pessoas, fica atrás de Joinville (SC), com estimativa de 673.980 habitantes.

Mais de 1 milhão

O país tem 15 municípios com mais de um milhão de habitantes. Juntos, concentram 20% da população brasileira, somando 49.886.420 pessoas. A pesquisa aponta ainda que, dessa lista, apenas Guarulhos e Campinas, no estado de São Paulo, não são capitais estaduais, com 1.351.284 e 1.189.761 de habitantes, respectivamente.

Eles também são os mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes excluindo-se as capitais. São Gonçalo (RJ) é o terceiro, com 959.977 pessoas, seguido por Duque de Caxias (RJ), com 866.167, e Nova Iguaçu (RJ), com 843.367 moradores.

Menos populosos

Já os cinco municípios menos populosos são Serra da Saudade (MG), com 857 habitantes; Anhanguera (GO), com 906 pessoas; Borá (SP), com 935 moradores; Araguainha (MT), com 989 habitantes; e Nova Castilho (SP), com população estimada em 1.070 pessoas.

Gerado por IA A distribuição da população por estado





De acordo com o estudo, 2.467 municípios brasileiros possuem menos de 10 mil habitantes: embora represente 44,3% do total dos 5.571 municípios, essa população somada é estimada em 12.789.089 pessoas, equivalendo a 6% da população total.

Concentração populacional

Entre os estados, São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,1 milhões de habitantes. Minas Gerais, com 10% (21,5 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,0% (17,2 milhões), fecham a lista dos três estados mais populosos.

Na outra ponta, as três menores UFs em termos populacionais estão no Norte e apresentam menos de milhão de habitantes cada uma: Acre, com 887,8 mil pessoas (ou 0,41% da população total do Brasil); Amapá, com 809,9 mil pessoas (ou 0,38% da população total); e Roraima, 761 mil pessoas (ou 0,36% da população brasileira).

O Sudeste se mantém como região mais populosa do país, com 89 milhões pessoas, representando 41,6% da população total.

O Nordeste, com população estimada em 57,4 milhões de pessoas, ou 26,8% do total.

Na sequência, a região Sul, com 31,5 milhões de moradores, representa 14,7%. O Norte, com 18,9 milhões de habitantes, equivale a 8,8% do total. A região menos populosa é o Centro-Oeste, com 17,4 milhões de pessoas, estimada em 8,1% da população brasileira.

Crescimento populacional

A população do país cresce em um ritmo cada vez menor, segundo o estudo, que revelou um aumento populacional de 0,37%, exprimindo queda do crescimento quando comparado ao período 2024-2025, de 0,39%.





Os estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul possuem as menores taxas de crescimento. Já os estados de Roraima, Santa Catarina e Mato Grosso apresentaram as maiores taxas de crescimento, sendo os únicos a apresentarem valores maiores que 1%.

O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.