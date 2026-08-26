Foto: Wikimedia Commons Rio Grande do Sul será o estado mais afetado, onde chuvas já começam a partir de quinta-feira (27)

A Região Sul pode enfrentar um novo episódio de chuvas a partir de quinta-feira (27) até domingo (30) por conta de um ciclone extratropical associado a uma frente fria e a um rio atmosférico vindo da Amazônia.

Conforme previsão da Meteored Meteorologia, o sistema vai pairar sobre a região por alguns dias, com potencial de causar transtornos e deixar altos volumes de chuva, em torno de. O maior risco é para o Rio Grande do Sul.

Segundo a projeção do modelo meteorológico ECMWF, oe parte dotêm condições favoráveis para chuvas intensas e volumosas entre sexta (28) e domingo (30), especialmente no estado gaúcho, onde as chuvas podem chegar já amanhã (27).

Há possibilidade de acúmulos entredurante os três dias consecutivos. A tempestade começa a se formar no Rio Grande do Sul e se espalha pela região até a segunda-feira (31). A partir da semana seguinte, o sistema pode avançar pelo

O risco paraé intenso. Segundo a Meteored, não se descarta chances de tornados e microexplosões

Na fronteira entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul os volumes devem chegar acima de, também com risco de transtornos. Com as fortes chuvas, há probabilidade de alagamentos urbanos.

A Defesa Civil gaúcha comunicou que o maior potencial de tempo severo fica na Região Sul e Centro do estado, e avança até a Serra e o Norte no final de semana. Com isso, há risco de efeitos hidrológicos no estado. Ainda não há nenhum novo aviso meteorológico ou hidrológico.

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja (perigo) para tempestades em toda faixa Centro-Sul do Rio Grande do Sul para toda esta quinta-feira (27). Conforme o aviso, há chances de chuvas de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos de

O restante do estado está sob alerta amarelo também na quinta (27), com chuvas e ventos de menor proporção.





Por que as chuvas devem voltar a ganhar força?

Segundo a Meteored, o somatório de fatores entre o ciclone extratropical, a frente fria e o rio atmosférico vindo da Amazônia fornecem calor e umidade suficientes para formação de instabilidades pontualmente sobre a região.

Alerta para ondas altas para Sul e Sudeste

A Marinha do Brasil estendeu a validade do alerta de ressaca no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro até esta quinta-feira (27) às 09h da manhã. Com a atualização, os litorais gaúcho e catarinense também entraram no aviso.

Entre Mostardas (RS) e Laguna (SC), há chance de ondas de até 3 metros de altura além da ressaca. É preciso atenção redobrada para atividades de pesca, surfe, banho de mar e navegação de pequenas embarcações.