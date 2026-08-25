Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil São Paulo está na faixa do Inmet com alerta para chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em sete estados brasileiros. O aviso do instituto tem validade entre 00h e 23h59 da próxima quarta-feira (26).

O alerta inclui Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região Sul; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na região Sudeste, e Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste.

Segundo o alerta, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e rajadas de vento de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Além disso, também há baixo risco de cortes de energia, alagamentos, queda de árvores e danos em plantações.

Apesar da classificação amarela ser a mais baixa da escala de alertas do instituto - o nível mais grave é o vermelho, que indica grande perigo – o Inmet orienta a população a se precaver dos riscsos.

Entre os cuidados, a orientação é para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem embaixo de árvores e não estacionem veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda. Outra recomendação é não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomadas.



Reprodução/INMET Alerta do Inmet desta segunda-feira (24)

Estados listados no alerta

Região Sul

Paraná;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Região Sudeste

Minas Gerais;

Rio de Janeiro;

São Paulo;



Região Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul

Demais estados, nesta terça

A previsão do tempo para esta terça-feira (25) será marcada por contrastes entre as regiões do Brasil, segundo a Climatempo. Enquanto a chuva ganha força em áreas do Sul e alcança diferentes pontos do Sudeste, como previsto no alerta do Inmet, uma massa de ar polar mantém o tempo mais frio no extremo Sul do país, com possibilidade de temperaturas próximas de 0°C e risco de geada.

Em parte do Centro-Sul, com exceção no sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul, onde o Climatempo também aponta possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade ao longo do dia, o calor deve aumenta durante a tarde e a umidade relativa do ar permanece baixa em Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e no norte e leste de Mato Grosso do Sul.

A situação exige maior atenção no leste mato-grossense, faixa oeste e sul de Goiás e extremo nordeste de Mato Grosso do Sul, onde os índices podem atingir nível de emergência, abaixo de 12%. Mais ao sul de Mato Grosso do Sul, a entrada de ar mais ameno impede uma elevação tão acentuada das temperaturas durante a tarde.

Já na região Nordeste, que não consta no alerta do Inmet, o tempo na terça-feira será calor, tempo firme e rajadas de até 70 km/h no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, de acordo com o Climatempo.

Ainda segundo a empresa de meteorologia, a chuva fica restrita a poucas áreas do Nordeste, ocorrendo em pontos isolados do litoral entre a Paraíba e a região de Ilhéus. A precipitação varia de fraca a moderada e ganha mais força na faixa litorânea da Paraíba.

Nas demais áreas, o tempo permanece firme, com poucas nuvens e temperaturas elevadas durante a tarde. A umidade relativa do ar fica especialmente baixa no centro-sul do Maranhão e do Piauí, onde pode atingir nível de emergência, com índices abaixo de 12%. As r ajadas de vento variam de fracas a moderadas, mas podem alcançar 70 km/h em pontos isolados entre o norte da Bahia e o interior do Piauí, além do litoral do Rio Grande do Norte.





Já na Região Norte – Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins – a previsão do Climatempo é chuva forte e risco de temporais em algumas áreas.

Poucas mudanças são esperadas no Norte. Roraima, Acre e as faixas oeste e norte do Amazonas têm previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com risco de temporais em algumas áreas. Também há chuva no litoral do Pará, Amapá e oeste de Rondônia.

Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme e sem chuva. No Tocantins, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas, faz calor ao longo do dia e a umidade relativa do ar continua baixa. Em alguns pontos, os índices podem variar entre 12% e 20%.