Raphael Bezerra Mesmo com a possibilidade de chuva, a umidade relativa do ar continuará baixa durante a tarde

Uma faixa de nebulosidade avança sobre Goiás nesta quarta-feira (26) e deve aumentar a presença de nuvens, além de criar condições para chuvas isoladas em diferentes pontos do estado. A mudança interrompe parcialmente o padrão de céu aberto dos últimos dias, mas não será suficiente para afastar o calor e a baixa umidade.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o estado ainda terá predomínio de sol e variação de nebulosidade. Durante a tarde, as temperaturas sobem rapidamente e podem chegar a 39°C nas áreas mais quentes.

A possibilidade de chuva está concentrada nas regiões leste, central, sul e sudoeste. A precipitação deve ocorrer de forma localizada e com baixos volumes. Não há previsão de chuva para as regiões norte e oeste.

Chuva pode atingir quatro regiões

O maior acumulado está previsto para o sudoeste goiano, onde pode chover até 5 milímetros. Nas regiões leste, central e sul, a estimativa é de até 3 milímetros.

Municípios como Goiânia, Catalão, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Ipameri, Cristalina, Santa Helena de Goiás e Chapadão do Céu aparecem com possibilidade de precipitação.

Em Goiânia, o dia terá sol, variação de nebulosidade e possibilidade de chuva em áreas isoladas. O Cimehgo estima aproximadamente 1 milímetro de precipitação na capital.

Apesar da mudança, não há indicação de chuva intensa. O prognóstico do órgão aponta que nenhum dos 246 municípios goianos apresenta risco potencial para tempestades nesta quarta-feira.

Calor permanece em Goiás

A presença de nuvens não deve impedir a elevação das temperaturas. As máximas podem chegar a 39°C no norte, 38°C no oeste, 37°C no leste, 36°C na região central e 35°C no sul e sudoeste.

Porangatu e a cidade de Goiás aparecem entre os municípios mais quentes, com previsão de máxima de 39°C. Araguapaz pode registrar 37°C, enquanto Goiânia e Goianésia podem chegar a 36°C.

Na capital, o boletim prevê mínima de 17°C e máxima entre 35°C e 36°C. A variação acentuada entre o começo da manhã e o período mais quente da tarde permanece como uma das características do tempo seco em Goiás.



Umidade pode cair a 20%

Mesmo com a possibilidade de chuva, a umidade relativa do ar continuará baixa durante a tarde. O Cimehgo estima índices mínimos próximos de 20% em todas as regiões do estado, patamar classificado como nível de alerta.

Em Goiânia, a umidade deve variar entre 20% e 70%. Os valores mais baixos são esperados durante o período vespertino, quando as temperaturas alcançam as máximas do dia.

O tempo seco pode provocar ressecamento da pele e das vias respiratórias, além de desconforto nos olhos, na boca e no nariz. A combinação entre altas temperaturas, baixa umidade e vegetação seca também favorece a ocorrência e a propagação de incêndios.

De acordo com o Cimehgo, 209 dos 246 municípios goianos apresentam condições meteorológicas críticas para incêndios nesta quarta-feira. O número corresponde a aproximadamente 85% das cidades do estado.



