Foto: Divulgação/MPF Em julho, trecho ficou interditado por dez dias de forma emergencial para reparos estruturais

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou um procedimento para investigar a integridade estrutural da Ponte Anita Garibaldi, na BR-101, em Laguna (SC). A apuração foi motivada por relatórios que apontaram para o rompimento de cabos centrais.

Por nota, a pasta informou que a apuração visa encontrar as causas das falhas recentes. No dia 10 de julho, a ponte foi interditada de forma emergencial por dez dias pela concessionária ViaCostei ra, que administra o trecho da rodovia federal onde está a estrutura.

A interdição durou dez dias e obras de reparo emergencial foram realizadas. O trecho, contudo, segue come conta com circulação restrita, em somente uma faixa por sentido.

O MPF pretende cobrar medidas de segurança para o tráfego no local. Ainda de acordo com o órgão, o laudo técnico apontou para o rompimento parcial dos cabos 4E e 4D no Pilar 35 (entre as aduelas AD.6 e AD.7 do vão central).

Durante a etapa emergencial, incrementos na força de quatro cabos de aço foram realizados para reforço estrutural.

procurou a CCR ViaCosteira, concessionária que administra o trecho onde está a ponte. O espaço segue aberto.





Suspeitas de falhas na construção

Segundo o MPF, há suspeita de falhas na construção da Ponte Anita Garibaldi, para além das falhas estruturais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que instaurou processo administrativo para apurar se os problemas recorrentes têm relação com “eventuais vícios ocultos de construção”.

A obra foi executada sob gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e passou a integrar o contrato de concessão da BR-101 em agosto de 2020.

Não é a primeira interdição na ponte

Além deste caso recente, a ponte também foi interditada em 2022, quando a concessionária já havia identificado problemas no mesmo pilar, com o rompimento de barras de ligação da laje inferior e risco à estabilidade da obra.

A ponte foi inaugurada em 2015 e liga cidades litorâneas do Sul catarinense ao principal trecho em direção ao Rio Grande do Sul. O trecho também é importante para escoamento da produção da Região Sul do Brasil.