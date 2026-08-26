Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva

A atuação de uma área de baixa pressão, chamada de cavado, segue deixando o tempo instável em parte do Brasil.

O sistema favorece o aumento de nebulosidade e ocorrências relacionadas à chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sete estados estão em alerta para tempestades.

Além disso, para esta quarta-feira (26), a previsão indica chuva para áreas de todas as regiões do Brasil. Veja a previsão:

Sul

A atuação do cavado atinge parte do Paraná e Santa Catarina. Sendo assim, de acordo com o Inmet, há chances de chuvas isoladas pela manhã e, à tarde, a instabilidade aumenta, trazendo chuvas com trovoadas.

No Rio Grande do Sul, a previsão também indica chuva, principalmente na área da divisa com o Uruguai, devido à aproximação de um novo sistema frontal.

Nas demais áreas, o dia será de sol e poucas nuvens.

Depois de quatro dias com temperaturas muito baixas, em que os termômetros registraram mínimas abaixo de zero, as temperaturas entram em elevação na região.

Mesmo assim, o frio deve persistir em áreas mais elevadas.

Sudeste

A região Sudeste será a mais influenciada pelo cavado durante esta quarta-feira. Sendo assim, grande parte da região amanhece com chuva.

Durante a tarde, as instabilidades se intensificam e há a previsão de chuvas com trovoadas. Segundo o Inmet, todas as capitais da região estão sob alerta para tempestades.

O sol deve aparecer apenas no norte de Minas Gerais, onde a previsão indica poucas nuvens.

Centro-Oeste

O Inmet informou que o Centro-Oeste também vai ser influenciado pelo sistema de baixa pressão. Sendo assim, a previsão indica chuva para áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Há condição para pancadas de chuvas e trovoadas.

Por outro lado, em outras áreas do Mato Grosso e Goiás, segue o alerta laranja para baixa umidade relativa do ar.

O aviso é de perigo e perigo potencial, com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Também há o risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

Norte

O calor e o tempo seco seguem persistindo em parte do Pará e no Tocantins, com o dia de poucas nuvens. Segundo Inmet, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar em alguns pontos do Tocantins, incluindo a capital Palmas.

Por outro lado, as instabilidades também atingem o Norte, onde há a previsão de pancada de chuva isolada no norte do Amazonas, no Pará e em Roraima.

Também há a possibilidade de chuva isolada no Acre, em Rondônia e em demais áreas do Amazonas e no Amapá.

Nordeste

Nesta quarta-feira (26), o Nordeste também deve registrar chuva. A previsão indica a possibilidade de chuva isolada para os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e litoral sul da Bahia.

Também deve chover durante a noite ao longo de toda a faixa litorânea da região, onde o céu ficará com muitas nuvens durante o dia.

Por outro lado, nas demais áreas da região, o dia será de poucas nuvens. Dessa maneira, para quarta-feira, também está vigente um aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar. O aviso é válido para parte do Maranhão, do Piauí e da Bahia.



