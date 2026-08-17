Corpo de Bombeiros Ônibus tomba na BR-040 em Petrópolis e deixa 10 mortos

Nove das 10 pessoas que morreram no tombamento de um ônibus na BR-040, em Petrópolis (RJ), foram identificadas pelas autoridades. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (16), no km 91 da rodovia, e deixou ainda dezenas de passageiros feridos.

Entre as vítimas identificadas está Lavinia Eduarda Souza Dias, de 7 anos. O ônibus de turismo transportava 47 passageiros, além de dois motoristas, e havia saído de Belo Horizonte com destino a Copacabana, no Rio de Janeiro.

Veja quem são as vítimas identificadas

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, foram identificadas:

Jhennifer Ferreira Carvalho, 33 anos;

Lavinia Eduarda Souza Dias, 7 anos;

Luciana Ferreira Carvalho, 53 anos;

Ketelyn Polyane Alves de Oliveira, 19 anos;

Keyla Perucci da Silva, 35 anos;

Priscilla de Souza Braz, 33 anos;

Natália Fimiano de Barros, 34 anos;

Dayanna de Lima Viana, 36 anos;

Alessandra Pereira, 34 anos.

A décima vítima ainda não havia sido identificada até a manhã desta segunda-feira (17).

Alessandra Pereira chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.

Ônibus saiu de Belo Horizonte

O veículo envolvido no acidente era da empresa Estrela Guia Turismo e fazia o trajeto entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia 47 passageiros e dois motoristas no ônibus. O tombamento ocorreu por volta das 4h30 de domingo.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate, policiais e peritos. A pista chegou a ser interditada durante o atendimento e foi liberada posteriormente.

ANTT aponta transporte clandestino

Além da investigação sobre o acidente, a situação do ônibus também passou a ser analisada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo a agência, o veículo não estava habilitado para realizar transporte interestadual de passageiros. Por isso, com base nas informações disponíveis até o momento, a operação foi caracterizada como transporte clandestino de passageiros.

O ônibus, de placa AKY-3454, estava registrado em nome da Dinna Ellles Turismo e tinha comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda. Segundo a ANTT, nenhuma das duas empresas possuía habilitação para realizar esse tipo de transporte.

A Estrela Guia Turismo, apontada como responsável pela viagem, também não era habilitada pela agência para o transporte interestadual de passageiros.





Investigação apura acidente

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias do tombamento. A perícia deverá analisar o veículo e outros elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

As autoridades também deverão apurar as condições em que a viagem foi realizada e a regularidade do transporte.

Até o momento, 10 mortes foram confirmadas no acidente. As equipes responsáveis seguem trabalhando na identificação da vítima que ainda não teve o nome divulgado.