Divulgação/UNECS Abertura do evento da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS) reuniu, nesta terça-feira (18) candidatos a presidente nas eleições de outubro e lideranças empresariais do setor produtivo brasileiro para debater soluções para crescimento econômico do Brasil.

Durante o encontro, a diretoria da UNECS entregou para cada candidato um manifesto com os eixos essenciais para o fortalecimento do mercado interno. Entre as prioridades apresentadas pelos empresários estão a redução do Custo Brasil, a simplificação da tributação e dos processos produtivos e a garantia jurídica para investidores.

Um ponto alto levantado no encontro foi o avanço do mercado de apostas e jogos virtuais (bets), fato que tem causado o comprometimento do orçamento familiar de centenas de brasileiros e respingando no comércio de vendas e serviços.

O que falaram os candidatos

Os candidatos ao comando do Executivo Federal que estiveram presentes, usaram o espaço para detalhar diretrizes de seus governos para a economia e responderam às demandas das lideranças empresariais:

Divulgação/UNECS Caiado, no evento UNECS

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ressaltou a importância da sustentabilidade fiscal para o empresariado e previsão. "O setor produtivo precisa de segurança jurídica e de regras claras para investir, expandir operações e gerar empregos com tranquilidade no país", afirmou o candidato à Presidência da República.









Divulgação/UNECS Renan Santos, na UNECS

Já o candidato pelo Missão, Renan Santos, focou suas manifestações à críticas quanto a complexidade e burocracia do sistema tributário brasileiro. "Não é sustentável continuar em um modelo onde o empreendedor gasta mais tempo e recursos para cumprir obrigações burocráticas do que para vender e criar valor", destacou.









Divulgação/UNECS Cury no evento da UNECS

Já o escritor e médico Augusto Cury (Avante), tratou da relação entre saúde mental, produtividade e gestão. "O crescimento econômico de um país passa diretamente pela valorização do indivíduo, pelo equilíbrio emocional e pelo investimento contínuo na capacitação dos trabalhadores", ressaltou na tribuna.









Ausências e "tapa buraco"

A programação oficial divulgada pela Unecs, previa a presença de cinco nomes do cenário político eleitoral. Porém, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador licenciado do estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não compareceram ao encontro.

A assessoria de Flávio informou que o candidato não compareceu, devido um conflito de agenda inadiável. O político estará em Brasília até esta quinta (20). Representando-o na tribuna estiveram o coordenador de campanha, senador Rogério Marinho (PL), e o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), vice da chapa. Aos empresários Marinho reforçou o compromisso do partido e mais, da chapa presidenciável com pautas sobre a liberalismo econômico e apoio à iniciativa privada.

Até o fechamento do evento, a assessoria de Zema não encaminhou justificativa oficial à organização da UNECS referente a sua falta no evento, no qual confirmou presença.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, foi convidado, mas, segundo sua assessoria de imprensa, teve que declinar do convite por conflito de agenda.

A UNECS reúne grandes instituições nacionais do comércio e serviços, dentre elas a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

O setor correspondente a parcela significante do Produto Interno Bruto (PIB), liderando a criação de postos de trabalho no mercado formal brasileiro. O objetivo do encontro é integrar as propostas da classe empresarial aos planos de governo dos candidatos.