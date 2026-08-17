Reprodução Wikimedia Commons/Mohammed Mubashir - Own work Três crianças são resgatadas após caírem em bueiro durante alagamento em Nova Déli, na Índia

Três crianças em idade escolar foram resgatadas por moradores após caírem em uma galeria de drenagem aberta durante um alagamento na região de Jagatpur, em Nova Déli, na Índia. O momento foi capturado em vídeo por uma câmera de segurança instalada no local na última quinta-feira (6).





No registro, os estudantes aparecem uniformizados, voltando da escola por uma rua tomada pela água da chuva, quando escorregam e somem dentro do bueiro descoberto. No momento da queda, o nível da enchente já encobria as bordas da galeria e apagava o limite entre a rua e o vão.

Reprodução Wikimedia Commons/DesiBoy101 - Own work Quedas em bueiros e esgotos abertos matam com frequência em Nova Déli durante o período de monções, que provoca alagamentos e enchentes na capital indiana





Havia congestionamento no local quando as crianças foram sugadas pela boca de lobo. Temendo pela vida dos pequenos, motoristas e pedestres correram para ajudar, até que um condutor de auto-riquixá entrou na água e começou a puxar as crianças para fora. Os moradores da rua se juntaram aos esforços e os três alunos foram retirados em poucos minutos, antes de serem arrastados pela correnteza.

Reprodução Wikimedia Commons/DesiBoy101 - Own work Quedas em bueiros e esgotos abertos matam com frequência em Nova Déli durante o período de monções, que provoca alagamentos e enchentes na capital indiana





As fortes chuvas na capital indiana provocaram alagamentos em diferentes pontos da cidade e fizeram o sistema de drenagem colapsar, deixando bocas de lobo, bueiros e galerias submersas e invisíveis a quem atravessava as ruas.

Reprodução Wikimedia Commons/Strike Eagle - Own work Quedas em bueiros e esgotos abertos matam com frequência em Nova Déli durante o período de monções, que causa enchentes e alagamentos na capital indiana





O caso chamou atenção nas redes sociais e rendeu cobranças públicas às autoridades locais. Críticos do governo usaram o vídeo para questionar a gestão do saneamento básico na região.

Não encenem boa governança fazendo relações públicas e política numa única estrada. Vão ver Jagatpur, onde três crianças inocentes caíram numa galeria aberta cheia de água. Limpar um viaduto não acaba com o alagamento da cidade inteira; Délhi inteira continua entregue à sorte. Sarvesh Vashistha, crítico do governo local





















Reprodução Wikimedia Commons/John Dal - Flickr.com Quedas em bueiros e esgotos abertos matam com frequência em Nova Déli durante o período de monções, que causa alagamentos e enchentes na capital indiana





Quedas em bueiros e esgotos abertos matam com frequência em Nova Déli durante o período das monções. Em agosto de 2024, uma mulher e o filho de 3 anos morreram afogados em um bueiro na área de Ghazipur, no leste da capital, quando voltavam do mercado.

Tanuja era minha cunhada. Priyansh tinha acabado de ser matriculado numa escola próxima e ela foi ao mercado comprar uma roupa para ele, já que as aulas começariam na quinta-feira. Mas os dois se afogaram numa galeria aberta que estava alagada. Quando as autoridades os tiraram da galeria, declararam a mãe morta e disseram que Priyansh tinha 1% de chance de sobreviver. Mas ele também perdeu a vida. Karan Bisht, familiar das vítimas de Ghazipur (entrevista ao The Tribune)







