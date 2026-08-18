Cadu Barbosa/iG Flávio Bolsonaro cercado por apoiadores

Em ato de campanha realizado nesta terça-feira (18), em Belo Horizonte, o senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou a gestão econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o país enfrenta problemas como endividamento da população e excesso de burocracia.

A manifestação ocorreu após uma caminhada pelo bairro Betânia, na região Oeste da capital mineira, e marcou o primeiro evento de campanha do parlamentar em Minas Gerais.

afirmou que aestá “quebrada” e disse que o endividamento dos brasileiros é um dos principais desafios do país. "Tem que entender que é uma questão de sobrevivência do país. Ou o Brasil vence, ou o PT vai acabar com o país", afirmou. Em outro momento, o senador criticou a carga tributária e a burocracia no Brasil e afirmou que empresas estão deixando o país. "Mais de 200 indústrias saíram do Brasil e foram para o Paraguai porque lá é menos burocracia, é menos imposto, menos corrupção como tem aqui", disse Flávio.

Lula também vai a Minas

O senador também voltou a falar sobre asque afirma ter recebido desde que anunciou a proposta de classificarcomo organizações terroristas. O deputado federal(PL) também participou do ato. Ele falou sobre a eleição de 2026 e sobre o impacto que, segundo ele, o próximo presidente terá na composição do Senado e na relação com o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na sexta-feira (21), será a vez do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abrir a campanha em Minas Gerais. O evento está previsto para ocorrer na Praça da Estação, em Belo Horizonte.