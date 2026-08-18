Foto: Defesa Civil / Divulgação Pelotas (RS), também no Sul do estado, já decretou situação de emergência na noite de segunda (17), após mais de 100mm de chuvas e alagamentos

A Defesa Civil estadual do Rio Grande do Sul publicou alerta para condições de chuvas e de tempestade severas em boa parte do território gaúcho entre esta terça (18) e quarta (19). A precipitação pode causar nova elevação no nível do rio Jaguarão e alagamentos urbanos.

O principal alerta, de nível laranja, é para tempestades com chuva volumosa e rajadas de vento que podem passar de 90km/h em toda faixa Sul e Oeste do estado.

Cidades comoestão dentro da área e podem registrar quedas de granizo. Nesta região, aspodem superar osdentro deou até

Para todo o resto do estado, incluindo o Norte, Litoral e Centro, a chuva pode ser intensa e há condição para quedas pontuais de, sobretudo entre as seguintes cidades gaúchas:

Foto: Reprodução/Defesa Civil Há condição de chuvas em todo território gaúcho

São Borja, Santiago, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Rosa, Soledade, Passo Fundo, Frederico Westphalen, Erechim, São José dos Ausentes, Tramandaí, Camaquã e Mostardas.

Na quarta-feira (19), as condições da instabilidade se agravam para metade Norte, Centro e Grande Porto Alegre , com temporais, queda de granizo e ventos de atéenquanto na metade Sul a chuva deve seguir moderada a pontualmente forte.





Chance de cheias e alagamentos

O órgão de defesa já emitiu alerta vermelho para risco de inundação do rio Jaguarão, que já tem recebido intensa chuva nos últimos dias. Como os maiores volumes devem se concentrar na metade Sul do estado, a situação se agrava.

Alguns pontos da fronteira Oeste e Sul, além de Rio Grande (RS), Pelotas (RS), Piratini (RS) e região também estão em nível laranja de alerta para inundações.

Pelotas (RS) e Rio Grande (RS) já enfrentam alagamentos e inundação da Lagoa dos Patos há alguns dias, em um primeiro momento por conta dos ventos que elevaram o nível das águas. Ainda há regiões alagadas nas duas cidades.

Pelotas (RS) decretou situação de emergência na noite desta segunda (17).

Chuí (RS) e Santa Vitória do Palmar (RS), também ao Sul do estado, ficaram alguns dias sem luz após a passagem de outros temporais, que derrubaram torres de energia responsáveis pelas cidades. Santa Vitória chegou a ficar cinco dias seguidos em apagão.