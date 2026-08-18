Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Semana segue com tempo estável no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro terá mais um dia de tempo aberto, com as temperaturas subindo. Segundo o sistema meteorológico da Prefeitura Alerta Rio, nesta terça-feira (18), um sistema de alta pressão permanecerá influenciando o clima por toda a cidade.

A previsão é de céu com poucas nuvens sem indícios de chuva . Os ventos estarão predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

Já as temperaturas previstas, são de mínima de 15°C, com a máxima podendo chegar a 33°C.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde.

Próximos dias

O calor deve permanecer na cidade pelo menos entre quarta (19) e quinta-feira (20). Nestes dias, o tempo no Rio permanecerá influenciado pelo sistema de alta pressão.

O céu estará com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos estarão variando entre fracos (até 18,5 km/h) e moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores em torno de 30% no período da tarde destes dias.

Já na sexta-feira (21), o tempo muda graças a áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de uma frente fria no oceano que influenciarão o tempo da cidade.

O céu estará parcialmente nublado passando a nublado no final do período da tarde e a previsão é de chuva fraca isolada a partir da noite.

Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) a partir do período da manhã.

Iniciando o final de semana, no sábado (22), ainda devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca isolada a qualquer momentoo.

Os ventos estarão predominantemente moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas seguirão em declínio.





Entenda as diferenças entre os centro de alta e baixa pressão

A pressão atmosférica é um dos elementos que influenciam diretamente as condições do tempo . Em diferentes regiões do planeta, áreas de alta e baixa pressão se formam e mudam de posição constantemente, afetando a presença de nuvens, chuva e variações de temperatura.

De acordo com o Climatempo, os centros de alta pressão costumam apresentar céu mais aberto ou com poucas nuvens, menor umidade, o que reduz as chances de precipitações.

Nesses casos, são gerados movimentos de ar divergentes, para fora do centro do sistema e também de cima para baixo, em um processo chamado subsidência. Esse processo torna o ambiente mais seco, diminui a nebulosidade e dificulta a formação de chuva.

Já os centros de baixa pressão estão geralmente associadas à formação de muitas nuvens, maior concentração de umidade e possibilidade de precipitações, podendo inclusive favorecer a ocorrência de tempestades .

Para essas áreas, ocorre o movimento inverso: o ar converge em direção ao centro do sistema. Esse deslocamento favorece o acúmulo de umidade e calor, condições que estimulam o desenvolvimento e crescimento de nuvens.