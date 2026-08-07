Foto: Thiago Sória/iG Porto Alegre e região registraram forte temporal na tarde de ontem (06)

Um temporal atingiu Porto Alegre e causou diversos transtornos na noite desta quinta-feira (06). As chuvas e os ventos derrubaram a energia de grande parte da capital, interromperam o serviço de transporte público Trensurb e destelharam pelo menos 32 casas. Ao todo, 44 ocorrências foram registradas e 16 permanecem em atendimento na manhã desta sexta (07).

De acordo com a, a maiorfoi de, registrada próxima ao Aeroporto Salgado Filho, na Zona Norte da cidade. Contudo, segundo a MetSul Meteorologia, uma estação meteorológica da Zona Sul da cidade mediu





A tempestade tem relação com a formação de um possível ciclone bomba no Atlântico Sul, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

Até às 07h30 desta sexta-feira (07) os seguintes danos foram registrados em Porto Alegre:

32 destelhamentos

7 quedas de vegetais

3 vistorias/inspeções técnicas

2 desabamentos

Ao menos outras 35 ocorrências de quedas de árvores e galhos em diferentes regiões da capital foram registradas segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

Há 23 vias com bloqueio total, causados também por quedas de árvores e galhos, assim como por postes, fios de energia e telhas. Outras 22 apresentam bloqueios parciais. As informações são da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

As equipes ainda atuam na remoção do material e na liberação das vias.

Cerca de 100 municípios reportaram danos decorrentes dos eventos, de acordo com a Defesa Civil.

Queda de energia atinge 20 mil na capital

A ventania também causou quedas de luz. Segundo dados de monitoramento da CEEE Equatorial, 773 interrupções de fornecimento afetam 20.866 consumidores na capital gaúcha às 09h desta sexta (07).

As rajadas também afetaram o abastecimento de água de parte da capital. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que uma Estação de Tratamento de Água (ETA) teve o fornecimento de energia restabelecido às 2h.

O abastecimento foi normalizado na maior parte do sistema ainda durante a madrugada. Outras duas ocorrências de falta de energia em estações de água tratada permanecem e afetam dois bairros, Arquipélago e São José.

Além disso, diversos semáforos permanecem inoperantes pela falta de energia elétrica, o que exige atenção redobrada dos motoristas.





Trensurb teve paralisação total

O sistema de transporte público que liga Porto Alegre com a Região Metropolitana, Trensurb, teve paralisação total por algumas horas em todas as estações. O motivo foi uma árvore que caiu na rede aérea em Sapucaia do Sul (RS).

Todos os pontos foram fechados por segurança e as equipes técnicas trabalharam ao longo da madrugada para reestabelecer o funcionamento antes da abertura dos portões nesta sexta (07), às 05h. No momento, toda operação está normalizada.

Possível acidente por causa do temporal

De acordo com informações do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM), um homem de 33 anos morreu em Montenegro (RS) atingido por uma árvore que caiu na rodovia ERS-124.

Ele estava em uma motocicleta emplacada em Porto Alegre e passava pelo local no momento da queda. A vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Defesa Civil, ainda é cedo para confirmar relação direta entre o temporal e a fatalidade, mas caso as apurações confirmem, o dado entrará nos reportes de danos humanos.