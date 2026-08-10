Foto: Divulgação/CEEE Equatorial A força dos ventos entortou e quebrou as torres no meio

Duas torres de transmissão de energia caíram nas águas da Lagoa Mirim no extremo sul do Rio Grande do Sul após a passagem do ciclone extratropical na última quinta-feira (06), deixando as cidades de Chuí (RS) e Santa Vitória do Palmar (RS) totalmente sem luz. As estruturas quebraram ao meio com a força dos ventos.

Neste domingo (09), equipes da concessionária CEEE Equatorial e da Axia Energia começaram os trabalhos em uma força-tarefa para reconstrução do sistema de transmissão na região. Ao todo,

A expectativa é que o serviço seja restabelecido até o final do dia desta segunda-feira (10). Segundo as empresas, cerca de 500 equipes trabalham para reparar os danos provocados pelo ciclone em pelo menos 34 dos 72 municípios da área de concessão.

Porém, novas condições instáveis do tempo podem interromper o andamento dos trabalhos.foram enviados às cidades para minimizar as interrupções, sobretudo de serviços essenciais, como saúde e assistência social.

Vejade como ficaram as





Além dos danos causados pelo temporal em diversos pontos do estado gaúcho, um tornado atingiu Pedro Osório (RS).

Porto Alegre enfrentou uma série de transtornos e, na sexta-feira (07), pelo menos 20 mil usuários estavam sem energia em todo o estado.

Às 09h30 desta segunda (10), quase 27 mil pessoas seguem sem energia no Rio Grande do Sul, devido a 2.380 interrupções. Os dados são do Mapa de Monitoramento de Interrupções da CEEE Equatorial.

Durante o período a contagem oscilou tanto para cima, com novos reportes, quanto para baixo, conforme serviços foram reestabelecidos.





Tempo severo deixou 2,6 pessoas fora de casa

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul estavam associados a uma frente fria, o que provocou fortes rajadas de vento em várias partes do estado.

Com isso, segundo levantamento da Defesa Civil Estadual, 114 cidades reportaram danos e cerca de 2,6 mil pessoas ficaram desalojadas, e foram abrigadas por amigos e familiares.

Após os temporais, o estado sofreu uma queda brusca de temperatura nesta segunda (10), com mínimas entre 0 e 5ºC e tempo estável.