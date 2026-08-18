CIRA/CSU Ciclone traz temporais, granizo e ventos fortes para o Brasil

Um ciclone extratropical deve atingir o Brasil ainda nesta semana. A região Sul deve ser a mais impactada, mas outras áreas devem ser afetadas.

De acordo com os meteorologistas, o fenômeno vai se formar na noite desta próxima quarta-feira (19) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

O sistema deve avançar para as outras regiões do país, que devem sentir os reflexos e ser afetadas pela mudança de clima.

O ciclone deve trazer chuvas intensas, rajadas de vento forte e mudanças significativas nas condições do tempo.

O sistema deve atuar sob o país até o próximo sábado (22).

A previsão indica que o ciclone já avança para a região Sul nesta quarta-feira. No Rio Grande do Sul, por exemplo, há rajadas de vento de até 80 km/h.

A Região Metropolitana de Porto Alegre também está dentro da área de instabilidade.

A previsão aponta ainda para chuva forte, trovoadas e queda de granizo.

O ciclone começa a se espalhar na quinta-feira (20) e deve atingir também Santa Catarina, Paraná e parte do Mato Grosso do Sul.

Nestes estados há o risco de ventania intensa.

No final de semana, o sistema avança e chega ao Sudeste como uma frente fria.

Porém, também há a previsão de rajadas de vento fortes em São Paulo e Rio de Janeiro.

Ciclone no Sul

Conforme projeção da Meteored Meteorologia, o sistema pode provocar rajadas de até 100km/h após a passagem dos temporais. Somado ao sistema, uma nova massa de ar frio vai derrubar os termômetros.

A partir da noite de quarta-feira (19) e da madrugada de quinta (20), instabilidades começam a cobrir a parte Oeste e central do Rio Grande do Sul, onde as condições favorecem chuvas intensas e tempestades.

O tempo severo deve se estender até o Sul e a Grande Porto Alegre ainda pela manhã, enquanto, ao longo da quinta-feira (20), chega até o Oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Até a noite, a instabilidade deve atingir as seguintes regiões, segundo a projeção: Oeste, Centro, Sul de Santa Catarina, Oeste e Sul do Paraná e praticamente todo o território gaúcho.

Ciclone extratropical

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica responsáveis pela formação de nuvens e chuvas. Esse tipo de fenômeno é comum nas áreas que abrangem o Sul do Paraguai, Norte da Argentina, Uruguai e a região Sul do Brasil.

Eles se formam quando massas de ar frio vindas da Antártida encontram massas de ar quente que estão no centro do Brasil. Esse contraste gera instabilidade na atmosfera, faz o ar subir e leva à condensação do vapor d’água, produzindo nuvens e precipitações.

Esse fenômeno climático ocorre durante todo o ano, mas a frequência maior acontece no inverno.



