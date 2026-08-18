Reprodução Tempo fica firme em São Paulo nesta terça-feira (18)

São Paulo segue com tempo firme nesta terça-feira (18), com temperaturas amenas pela manhã e sol constante à tarde. Neste começo de dia, a temperatura média na cidade é de 16°C, e o dia apresenta neblina e umidade alta de acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Com o decorrer do dia, o sol se torna o protagonista com poucas nuvens do céu, ajudando na elevação gradual das temperaturas; as máximas podem chegar facilmente a 30ºC. Quando as temperaturas se elevam, a umidade relativa do ar cai, podendo atingir percentuais mínimos abaixo dos 30%.

Não há previsão de chuva e, de acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo, agosto é historicamente o mês que menos chove na Capital paulista. Até o momento, foram acumulados 27,0mm de chuva, o que corresponde a 90,9% da média do mês que é de 29,7mm.

Cuidados com o ar seco

A onda de calor que atinge São Paulo segue presente. Na última quinta-feira (13), a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para baixas umidades e altas temperaturas através do estado, o cenário se dá devido a uma massa de ar quente que circula no território paulista e deve ficar presente até a próxima quinta-feira (20).

No interior, o cenário é mais crítico que na capital, podendo apresentar 7°C acima da média prevista, na Região Metropolitana e na capital, as temperaturas devem ficar entre 3ºC e 5°C acima do esperado.





A previsão da Defesa Civil indica também que o calor será acompanhado por tempo seco, o que exige atenção da população à própria saúde, assim como à prevenção de queimadas e incêndios. Segundo o órgão, é necessário prestar mais atenção à população mais vulnerável à situação, como crianças, idosos e animais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices ideais de umidade relativa do ar para o corpo humano são entre 40% e 70%, nesta semana, o estado fica em atenção para índices abaixo dos 30%.

Em dias como esses, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha a hidratação, umidificar ambientes fechados sempre que possível e sempre que possível e não se exponha ao sol durante os horários de calor extremos.

Próximo dias

O resto da semana segue com altas temperaturas e sem previsão de chuva, com as máximas em elevação e baixa umidade do ar durante as tardes; os percentuais mínimos seguem podendo atingir valores abaixo dos 30%.

Na quarta-feira (19), o dia deve começar com poucas nuvens e temperatura agradável, por volta dos 17ºC. À tarde, o sol se faz presente e a máxima pode chegar a 31°C.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Terça-feira (18): Mínima de 16°C, máxima de 30°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde, mas sem chuva

- Quarta-feira (19): Mínima de 17°C, máxima de 31°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer.

- Quinta-feira (20): Mínima de 14°C, máxima de 31°C. Dia de sol, com muitas nuvens à tarde.

- Sexta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 26°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (22): Mínima de 12°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens durante o dia

