Carlos Moura/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidência nas eleições de 2026

Um homem foi levado para prestar depoimento neste sábado (15), em Juiz de Fora (MG), após ser identificado como suspeito de publicar uma mensagem interpretada como ameaça ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) . A ação foi realizada pela Polícia Legislativa do Senado, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Durante a operação, equipamentos eletrônicos foram recolhidos e deverão passar por perícia.

A investigação começou após a Polícia Legislativa identificar, durante o monitoramento de riscos envolvendo parlamentares em campanha, um comentário publicado em uma rede social de Flávio Bolsonaro.

Na publicação, o homem teria escrito “dessa vez deixa comigo”, acompanhado de emojis de facas. A mensagem chamou a atenção das equipes de segurança do Senado e foi comunicada ao senador, que formalizou uma representação criminal.

Polícia identificou suspeito pelas redes sociais

Segundo a Polícia do Senado, a publicação foi localizada pela Sala de Situação de Inteligência, responsável pelo acompanhamento de possíveis riscos contra parlamentares.

Após identificar o comentário, a Polícia Legislativa acionou o Ministério Público de Minas Gerais e solicitou à Justiça medidas para aprofundar a apuração.

A Justiça autorizou a realização de busca e apreensão, além da quebra do sigilo telemático do investigado. Celulares, computadores e outros materiais recolhidos serão analisados para verificar possíveis mensagens, ligações ou outros elementos relacionados ao caso.

A investigação segue sob sigilo.

Homem está proibido de se aproximar de Flávio

Além da busca e apreensão, a Justiça determinou medidas cautelares contra o investigado.

Ele está proibido de se aproximar de Flávio Bolsonaro a menos de 500 metros. A restrição também abrange a residência do senador, seus locais de trabalho e os espaços onde forem realizadas atividades de campanha.

O eventual descumprimento das determinações poderá resultar em novas medidas judiciais.

Flávio Bolsonaro estará em Juiz de Fora na segunda

A investigação ocorre dois dias antes da agenda de Flávio Bolsonaro em Juiz de Fora. O candidato tem compromissos de campanha previstos para segunda-feira (17) na cidade.

O município tem um significado particular para a família Bolsonaro. Em 2018, durante a campanha presidencial, Jair Bolsonaro foi esfaqueado em Juiz de Fora enquanto participava de um ato político.

O ataque ocorreu em 6 de setembro daquele ano e interrompeu a agenda do então candidato, que foi levado para atendimento médico.

A presença de Flávio na cidade nesta segunda-feira ocorre em um local que já esteve no centro de um dos episódios mais marcantes da campanha presidencial de 2018.





Polícia Civil participou da operação

O cumprimento do mandado neste sábado contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Legislativa do Senado, a ação faz parte das medidas de segurança adotadas para acompanhar possíveis ameaças contra parlamentares durante o período eleitoral.

Os materiais apreendidos serão submetidos a exames periciais. A análise poderá ajudar a esclarecer o contexto da publicação e verificar se o investigado manteve outras comunicações relacionadas ao senador.

Até o momento, o homem foi conduzido para prestar depoimento, mas não há informação de que tenha sido preso. A investigação continua, e o caso permanece sob sigilo.