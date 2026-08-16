Um homem foi levado para prestar depoimento neste sábado (15), em Juiz de Fora (MG), após ser identificado como suspeito de publicar uma mensagem interpretada como ameaça ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) . A ação foi realizada pela Polícia Legislativa do Senado, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Durante a operação, equipamentos eletrônicos foram recolhidos e deverão passar por perícia.
A investigação começou após a Polícia Legislativa identificar, durante o monitoramento de riscos envolvendo parlamentares em campanha, um comentário publicado em uma rede social de Flávio Bolsonaro.
Na publicação, o homem teria escrito “dessa vez deixa comigo”, acompanhado de emojis de facas. A mensagem chamou a atenção das equipes de segurança do Senado e foi comunicada ao senador, que formalizou uma representação criminal.
Polícia identificou suspeito pelas redes sociais
Segundo a Polícia do Senado, a publicação foi localizada pela Sala de Situação de Inteligência, responsável pelo acompanhamento de possíveis riscos contra parlamentares.
Após identificar o comentário, a Polícia Legislativa acionou o Ministério Público de Minas Gerais e solicitou à Justiça medidas para aprofundar a apuração.
A Justiça autorizou a realização de busca e apreensão, além da quebra do sigilo telemático do investigado. Celulares, computadores e outros materiais recolhidos serão analisados para verificar possíveis mensagens, ligações ou outros elementos relacionados ao caso.
A investigação segue sob sigilo.
Homem está proibido de se aproximar de Flávio
Além da busca e apreensão, a Justiça determinou medidas cautelares contra o investigado.
Ele está proibido de se aproximar de Flávio Bolsonaro a menos de 500 metros. A restrição também abrange a residência do senador, seus locais de trabalho e os espaços onde forem realizadas atividades de campanha.
O eventual descumprimento das determinações poderá resultar em novas medidas judiciais.
Flávio Bolsonaro estará em Juiz de Fora na segunda
A investigação ocorre dois dias antes da agenda de Flávio Bolsonaro em Juiz de Fora. O candidato tem compromissos de campanha previstos para segunda-feira (17) na cidade.
O município tem um significado particular para a família Bolsonaro. Em 2018, durante a campanha presidencial, Jair Bolsonaro foi esfaqueado em Juiz de Fora enquanto participava de um ato político.
O ataque ocorreu em 6 de setembro daquele ano e interrompeu a agenda do então candidato, que foi levado para atendimento médico.
A presença de Flávio na cidade nesta segunda-feira ocorre em um local que já esteve no centro de um dos episódios mais marcantes da campanha presidencial de 2018.
Polícia Civil participou da operação
O cumprimento do mandado neste sábado contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Legislativa do Senado, a ação faz parte das medidas de segurança adotadas para acompanhar possíveis ameaças contra parlamentares durante o período eleitoral.
Os materiais apreendidos serão submetidos a exames periciais. A análise poderá ajudar a esclarecer o contexto da publicação e verificar se o investigado manteve outras comunicações relacionadas ao senador.
Até o momento, o homem foi conduzido para prestar depoimento, mas não há informação de que tenha sido preso. A investigação continua, e o caso permanece sob sigilo.