Reprodução/Governo de São Paulo Túneis dos Contornos Norte e Sul da Rodovia dos Tamoios passam por manutenção noturna

Os motoristas que pretendem circular pelo Litoral Norte de São Paulo neste domingo (16) devem ficar atentos. Os Contornos Norte e Sul da Rodovia dos Tamoios (SP-099) serão totalmente interditados para a realização de uma prova de ciclismo.

O bloqueio está programado para ocorrer das 4h às 11h, no trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião. Durante esse período, todos os acessos e retornos para os contornos ficarão fechados.

A medida altera o trajeto de quem normalmente utiliza a Tamoios para se deslocar entre as duas cidades ou acessar a região de Massaguaçu.

Veja qual desvio fazer

Com os contornos bloqueados, os motoristas que precisarem viajar entre Caraguatatuba e São Sebastião deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055).

A mesma alternativa deverá ser utilizada por quem precisar acessar a Serrinha de Massaguaçu, no sentido Ubatuba (SP), durante o período da prova.

A concessionária responsável pela rodovia informou que haverá sinalização especial para orientar os motoristas durante a interdição.

Acesso aos túneis da Serra Nova terá alteração

Também haverá uma mudança para quem utiliza a Tamoios para acessar os túneis da Serra Nova, no sentido São José dos Campos.

Durante a prova, o acesso deverá ser feito pelo trecho próximo ao Hospital Regional de Caraguatatuba. A alça localizada no km 82 ficará completamente bloqueada enquanto o evento estiver sendo realizado.

A orientação é seguir pela Rio-Santos em direção ao Hospital Regional, entrar no acesso à direita e continuar pelo caminho que leva aos túneis.

Todos os acessos dos contornos serão fechados

A interdição será realizada nos dois sentidos dos contornos Norte e Sul. Além do bloqueio das pistas, os acessos e retornos dos trechos também ficarão fechados durante a realização da prova.

Por isso, a recomendação aos motoristas é planejar o deslocamento antes de sair e considerar um possível aumento no tempo de viagem devido à utilização da Rio-Santos como rota alternativa.

Prova de ciclismo terá concentração em Caraguatatuba

A competição contará com a participação de ciclistas e terá concentração dos atletas em uma área próxima a um shopping de Caraguatatuba (SP).

O evento conta com apoio das prefeituras de Caraguatatuba e São Sebastião e da Polícia Militar Rodoviária. A realização foi autorizada pelos órgãos responsáveis pela administração da rodovia.

A organização também terá acompanhamento operacional para garantir a segurança dos participantes e dos demais usuários das vias durante o período de interdição.





Confira os horários e os principais desvios

Interdição: das 4h às 11h de domingo (16)

Trechos bloqueados: Contornos Norte e Sul da Tamoios (SP-099)

Entre: Caraguatatuba e São Sebastião

Para ir de Caraguatatuba a São Sebastião: utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055)

Para acessar Massaguaçu, sentido Ubatuba: utilizar a Rio-Santos

Para acessar os túneis da Serra Nova, sentido São José dos Campos: seguir pela Rio-Santos até a região do Hospital Regional de Caraguatatuba e utilizar o acesso indicado

Km 82: alça totalmente bloqueada durante a prova.