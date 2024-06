Reprodução: Flipar Sol e calor

A forte massa de ar seco que dominou o Brasil na semana passada continuará influenciando as condições climáticas na última semana do outono, mantendo as temperaturas acima da média para esta época do ano, em fenômeno conhecido como "veranico".



Segundo a Climatempo, a expectativa é de que esse padrão persista pelo menos até o dia 20 de junho, ultrapassando a previsão inicial que indicava sua duração até o final desta semana. Esse cenário é caracterizado por baixa umidade do ar, dificultando a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas na maior parte do país, especialmente no Centro-Sul.

Os veranicos, períodos de mais de quatro dias com temperaturas elevadas durante o inverno ou outono, estão marcando presença, mantendo o clima seco e quente, porém não necessariamente configurando ondas de calor, que vão além do simples aumento da temperatura, afetando também a saúde e persistindo tanto durante o dia quanto à noite.

No Centro-Sul do Brasil, onde a massa de ar seco está concentrada, as temperaturas devem permanecer consideravelmente acima da média. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estados como Paraná, oeste de São Paulo e oeste do Mato Grosso poderão registrar máximas até 5 graus acima do esperado, por um período de até cinco dias.

O meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, disse ao portal "g1" que o calor só deve dar trégua com a chegada do inverno, prevendo uma possível diminuição das temperaturas em torno do dia 23, coincidindo com o início da próxima estação.

"Até segunda ou terça-feira deve chover por volta de 70 milímetros, principalmente no norte do estado, incluindo a região de Porto Alegre", comenta Luengo.



Apesar da expectativa de frio para os primeiros dias do inverno, os meteorologistas preveem uma estação com temperaturas acima da média, sem extremos de calor ou frio, mas sim um equilíbrio entre os dois.

No entanto, o Sul do Brasil pode esperar o retorno das chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul, com a aproximação de uma frente fria no fim de semana, prevendo-se até 70 milímetros de precipitação, principalmente na região de Porto Alegre.

Essa frente fria, no entanto, não deve se estender aos outros estados da região Sul nem avançar para o Sudeste. A umidade deve aumentar, proporcionando um alívio temporário do calor e temperaturas mais baixas no estado gaúcho.

O que é veranico?

Veranico é um termo utilizado para descrever um período de tempo quente e seco que ocorre durante o outono ou inverno, especialmente em regiões onde essas estações são tradicionalmente mais frescas ou úmidas. Durante um veranico, as temperaturas sobem acima da média esperada para a estação, enquanto a umidade do ar permanece baixa, resultando em condições secas e ensolaradas por vários dias consecutivos.

Esses eventos são caracterizados por um clima atípico para a estação, com dias quentes e pouca ou nenhuma chuva, mesmo em áreas onde as precipitações são mais comuns nessa época do ano. Embora os veranicos possam trazer calor intenso, eles não são necessariamente considerados ondas de calor, já que não estão necessariamente associados a danos à saúde ou a períodos prolongados de altas temperaturas.

Em resumo, um veranico é um período de tempo seco e quente que ocorre durante o outono ou inverno, caracterizado por temperaturas acima da média e pouca chuva.