LoggaWiggler/Pixabay Onda de calor coloca regiões do país em alerta

Um veranico começa a atuar sobre o Brasil a partir desta quarta-feira (12) e deve trazer o calor para uma área ainda maior do país nos próximos dias. As informações são do Climatempo.

Com o episódio, as tardes deverão ser cada vez mais quentes e secas, especialmente no Centro-Oeste, além de algumas áreas do Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Sul.

Em alguns pontos, as temperaturas devem ficar ao menos 3°C acima da média de agosto, podendo chegar a 5°C em alguns dias.

A condição deve permanecer até a próxima quarta-feira (19). De acordo com a previsão, os termômetros podem atingir até 42°C em algumas áreas do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.

O veranico deve atingir parte do Paraná e a grande parte de São Paulo, passando por alguns pontos de Minas Gerais e todo o Centro-Oeste.

Além disso, o fenômeno atinge também ainda áreas do Norte e Nordeste, como o oeste da Bahia, sul do Piauí, parte do Maranhão, Tocantins, sul do Pará, Rondônia e sul do Amazonas.

Ainda de acordo com os especialistas, o episódio é classificado como veranico, e não como onda de calor, porque as temperaturas mais altas não devem permanecer com a mesma intensidade por pelo menos cinco dias.

As madrugadas também devem ter temperaturas mais amenas, conforme explicou o Climatempo.

Neste veranico, o aumento das temperaturas está associado à presença de uma grande massa de ar seco e quente que atinge o interior do Brasil.

A condição dificulta a chegada do ar frio e reduz a formação de nuvens, trazendo mais horas de sol. Com isso, o calor se acumula durante as tardes.

O veranico é caracterizado por um período de pelo menos quatro dias consecutivos de tempo seco, sol forte e temperaturas acima da média durante o outono ou inverno.

Alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja e outro amarelo de baixa umidade relativa do ar para diversos estados de quatro regiões do país.

O aviso é válido para toda a tarde desta quarta-feira (12) e há o risco de incêndios florestais

O aviso é de perigo, com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Além disso, também há o risco à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

É importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

O alerta laranja é válido para os estados de Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e Pará.



