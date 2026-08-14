Reprodução/redes sociais Compartimento na sola estava carregado de ampolas de medicamentos para emagrecimento

Um par de tênis com design esquisito chamou atenção de servidores da Receita Federal durante abordagem de rotina em São Miguel do Iguaçu (PR). A suspeita levou à descoberta de 67 ampolas de medicamento para emagrecer escondidas em um compartimento secreto na sola do calçado.

O item possuía a sola alta, similar a um tamanco, como versões de tênis feitas para deixarem o usuário mais alto. Contudo, naquele espaço estava um compartimento secreto recheado de, transportados de forma irregular e insegura do ponto de vista sanitário.

O dono dos tênis não foi identificado. Eles estavam escondidos em uma poltrona de um, com destino a, capital de. O veículo estava ocupado por quatro passageiros além do motorista nesta terça-feira (11), quando a abordagem aconteceu.

As substâncias "emagrecedoras" têm as moléculas degradadas se transportadas em temperaturas não indicadas, perdendo a eficácia e podendo ser contaminadas Receita Federal, em nota

Com isso, ninguém será responsabilizado pelos crimes de contrabando até o momento. A Receita Federal alerta que a forma com que o medicamento foi transportado apresenta risco à saúde, pois pode alterar a química do produto, reduzindo efeito ou gerando novas substâncias tóxicas.





A importação de medicamentos segue regras fitossanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em compras internacionais regulares desse tipo, há um prazo máximo de carga para três meses de uso, junto de atestado médico, segundo a Receita Federal.