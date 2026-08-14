Semad Incêndio já atingiu cerca de 10,4 mil hectares na região da APA da Serra Geral de Goiás e no entorno de Terra Ronca

O incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) da região da Serra Geral de Goiás e o Parque de Terra Ronca desde o último domingo (10) já consumiu cerca de 14 mil campos de futebol. Ao todo, segundo o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás (Semad), aproximadamente 10,4 mil hectares de vegetação foram destruídos pelas chamas.

Segundo os órgãos, os principais focos do incêndio já foram controlando e as equipes agora focam em um último ponto de combate. As áreas onde as chamas foram contidas seguem sob monitoramento para evitar possíveis reignições.

O número representa um avanço de aproximadamente 2,4 mil hectares em apenas um dia. Na quarta-feira (12), a estimativa dos órgãos era de que cerca de 8 mil hectares já haviam sido atingidos pelo fogo.

Ao todo, 58 profissionais estão mobilizados na operação, sendo 45 diretamente no combate às chamas. A força-tarefa reúne bombeiros militares, brigadistas da Semad, integrantes do PrevFogo e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além do apoio do Ibama. Treze viaturas são utilizadas na operação.

Mais de 100 mil hectares queimados em Goiás

Levantamento do iG no final de julho mostra que entre janeiro e julho de 2026, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás registrou mais de 660 incêndios florestais. Dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ), citados pelos órgãos, indicam que mais de 100 mil hectares foram atingidos pelo fogo em Goiás neste ano.

Desde 24 de julho, Goiás está em situação de emergência ambiental por causa da estiagem e do elevado risco de propagação de incêndios florestais. O decreto estadual proíbe o uso do fogo para limpeza do solo durante o período.

A Semad alerta que as condições atuais, com temperaturas elevadas, baixa umidade e grande quantidade de vegetação seca, favorecem a rápida propagação das chamas e tornam o combate mais difícil.

Criado em 1989, o Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR) está localizado entre São Domingos e Guarani de Goiás, no nordeste do estado, próximo à divisa com a Bahia.

Terra Ronca abriga um dos mais importantes complexos espeleológicos da América do Sul. Entre seus atrativos estão cavernas como Terra Ronca I e São Mateus, além de rios, cachoeiras, veredas e trilhas em meio ao Cerrado. A Gruta de São Mateus possui mais de 23 quilômetros de extensão e está entre as maiores cavernas do país.