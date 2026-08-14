Reprodução / Magnific Anvisa proíbe cápsulas e chás vendidos para emagrecer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de produtos vendidos irregularmente com promessas de emagrecimento semelhantes às atribuídas às chamadas canetas emagrecedoras. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da União e inclui produtos comercializados como chás e cápsulas.

Segundo a agência, os itens eram anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Além disso, a empresa responsável pela fabricação de parte dos produtos não foi identificada pela autoridade sanitária.

A medida determina a retirada dos produtos do mercado e proíbe fabricação, comercialização, distribuição e propaganda. A restrição vale para todos os lotes dos itens citados na resolução.

Veja quais produtos foram proibidos

Entre os produtos atingidos pela decisão estão oito versões com o nome “Milagroso Ervas Mounjaro”, além do Mounfor X Emagrecedor:

Milagroso Ervas Mounjaro Turbo

Milagroso Ervas Mounjaro 3X Turbo

Milagroso Ervas Mounjaro Rosa

Milagroso Ervas Mounjaro Black

Milagroso Ervas Mounjaro Detox

Milagroso Ervas Mounjaro Cápsula Azul

Milagroso Ervas Mounjaro Vermelho

Milagroso Ervas Mounjaro

Mounfor X Emagrecedor

Apesar dos nomes utilizados nas embalagens e anúncios, os produtos não eram medicamentos autorizados pela Anvisa.

A agência também determinou que pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação não podem comercializar ou divulgar os produtos atingidos pela resolução.

Produtos prometiam efeito de canetas para emagrecer

Os produtos proibidos pela Anvisa chamavam atenção justamente por usar “Mounjaro” no nome, em uma tentativa de associar as mercadorias às chamadas canetas emagrecedoras. O Mounjaro verdadeiro é um medicamento à base de tirzepatida, aprovado pela Anvisa para indicações específicas e que deve ser utilizado com acompanhamento médico.

A tirzepatida atua sobre receptores relacionados aos hormônios GIP e GLP-1, ajudando no controle da glicose e da saciedade. Outros medicamentos da categoria utilizam princípios ativos diferentes, como a semaglutida. Por isso, um produto que simplesmente utiliza o nome “Mounjaro” na embalagem não significa que tenha tirzepatida em sua composição ou que produza os mesmos efeitos.

O problema é ainda maior quando esses produtos são vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Sem a regularização, a agência não avaliou previamente aspectos como composição, qualidade, segurança e eficácia. O consumo sem orientação também pode trazer riscos, principalmente quando não se sabe exatamente quais substâncias estão presentes no produto.

Quem tiver algum dos produtos proibidos em casa deve interromper o consumo e não voltar a utilizá-lo. A orientação também é não compartilhar nem comprar esses itens. Em caso de sintomas após o uso, é importante procurar atendimento de saúde e informar qual produto foi consumido.

A decisão desta sexta-feira (14) não proíbe o Mounjaro original nem as demais canetas emagrecedoras regularizadas. A medida da Anvisa é direcionada especificamente aos produtos listados na resolução, que eram comercializados irregularmente.

Chá Sarapião também entra na lista

Além dos produtos anunciados como alternativas às canetas, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição do Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. (Farmagon).

De acordo com a agência, o produto também era comercializado sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A empresa responsável pela fabricação, segundo o órgão, não possuía autorização para fabricar medicamentos.

A proibição envolve todos os lotes do Chá Sarapião fabricados pela empresa e também impede sua fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso.





O que acontece com os produtos proibidos

Com a publicação da resolução, os produtos devem ser retirados de circulação. A determinação também alcança quem participe da divulgação ou comercialização dos itens.

A Anvisa reforça que produtos vendidos com finalidade de tratamento ou com promessas relacionadas à saúde precisam estar devidamente regularizados antes de chegar ao consumidor.

A resolução entrou em vigor na data de sua publicação, nesta sexta-feira (14).