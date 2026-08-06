Moradores de Florianópolis avistaram um carro parcialmente submerso dentro da Lagoa da Conceição na manhã desta quinta-feira (06), por volta das 07h, próximo da Ponta do Pitoco.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), não havia ninguém dentro do veículo, assim como proprietário ou condutor não estavam no local durante o atendimento da ocorrência.
Assista ao vídeo abaixo com imagens de onde estava o carro:
O carro foi “resgatado” com técnicas de amarração e tração para remove-lo até às margens da lagoa. Posteriormente, o veículo foi encaminhado para a Polícia Militar, que acionou serviço de guincho.
As circunstâncias de como o carro foi parar dentro da lagoa serão investigadas. Não há registro de feridos.
Além das técnicas de amarração, a operação contou com um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate e uma ambulância do Corpo de Bombeiros da Barra da Lagoa.