Foto: Divulgação/CBMSC Não haviam pessoas dentro do veículo, nem nenhum condutor ou proprietário no local durante toda ocorrência

Moradores de Florianópolis avistaram um carro parcialmente submerso dentro da Lagoa da Conceição na manhã desta quinta-feira (06), por volta das 07h, próximo da Ponta do Pitoco.

De acordo com ode Santa Catarina ), não havia ninguém dentro do veículo, assim como proprietário ounão estavam no local durante o atendimento da ocorrência.

Assista ao vídeo abaixo com imagens de onde estava o carro:





O carro foi “resgatado” com técnicas de amarração e tração para remove-lo até às margens da lagoa. Posteriormente, o veículo foi encaminhado para a Polícia Militar, que acionou serviço de guincho.





As circunstâncias de como o carro foi parar dentro da lagoa serão investigadas. Não há registro de feridos.

Além das técnicas de amarração, a operação contou com um caminhão Auto Bomba Tanque Resgate e uma ambulância do Corpo de Bombeiros da Barra da Lagoa.