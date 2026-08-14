Pablo Jacob/Governo de SP Tempo seco em São Paulo

Nesta sexta-feira (14), uma grande área que vai do sul do Pará até o leste paulista – e alcança dez estados e o Distrito Federal – está sob alerta laranja de perigo para baixa umidade relativa do ar de até 12%, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fazem parte da lista:

Pará;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Tocantins;

Maranhão;

Piauí;

Bahia;

Minas Gerais;

Goiás;

São Paulo;

Distrito Federal.

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No Centro-Oeste do país, predomina um tempo estável com previsão de pancadas de chuva e trovoadas apenas no Mato Grosso do Sul e Paraná. A nebulosidade nesses estados diminui ao longo do dia, com baixa probabilidade de chuva isolada durante a noite.

Com temperaturas elevadas no interior da região, a máxima pode chegar a 37°C em Cuiabá e Goiânia, já a mínima prevista é de 18 °C em Brasília.

Na Região Norte, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro-oeste e norte do Amazonas, em Roraima e no noroeste do Pará. Pode haver chuva isolada no oeste do Acre, litoral do Amapá e do Pará e na divisa de Rondônia com o Acre e o sudoeste do Amazonas.

Os termômetros também registram altas temperaturas na região com mínima prevista de 22°C em Rio Branco e máxima que pode alcançar 38°C em Palmas.

Na Região Nordeste, na costa litorânea o céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, pela manhã, no leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, litoral norte da Bahia e noroeste do Maranhão.

Pela noite, pode ocorrer pancadas de chuva isoladas no noroeste do Maranhão, incluindo São Luís. Na faixa leste da Região Nordeste, predominam muitas nuvens.

No Sudeste, a faixa litorânea de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro, amanhecem com possibilidade de chuva isolada. Pela tarde, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o sudeste de Minas Gerais, incluindo a região de Juiz de Fora (MG), também podem ter chuva isolada.

Pela noite, há possibilidade de chuva isolada no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sudeste de Minas Gerais.

Tempestades

No sul de São Paulo, divisa com o Paraná, está ativo um alerta amarelo de perigo potencial para tempestade.

No Sul do Brasil, a situação permanece influenciada por áreas de baixa pressão entre o norte da Argentina, Paraguai e sul da Bolívia, associadas a uma área de baixa pressão sobre a região. As instabilidades provocam pancadas de chuva e trovoadas principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina, região que está sob o alerta laranja de perigo para tempestade.

Para a região, há possibilidade de ocorrência de tempo severo, com fortes rajadas de vento, microexplosões (forte corrente de ar frio que se despenca de uma nuvem de tempestade) e tornados. A localização exata desses fenômenos não pode ser determinada, devido à escala espacial e temporal reduzida desses eventos.

Com temperaturas mais baixas, o Sul do país deve registrar temperatura mínima de 14 °C em Curitiba e Porto Alegre e a máxima também em Porto Alegre será de 18°C.