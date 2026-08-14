Nesta sexta-feira (14), uma grande área que vai do sul do Pará até o leste paulista – e alcança dez estados e o Distrito Federal – está sob alerta laranja de perigo para baixa umidade relativa do ar de até 12%, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fazem parte da lista:
- Pará;
- Mato Grosso;
- Mato Grosso do Sul;
- Tocantins;
- Maranhão;
- Piauí;
- Bahia;
- Minas Gerais;
- Goiás;
- São Paulo;
- Distrito Federal.
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No Centro-Oeste do país, predomina um tempo estável com previsão de pancadas de chuva e trovoadas apenas no Mato Grosso do Sul e Paraná. A nebulosidade nesses estados diminui ao longo do dia, com baixa probabilidade de chuva isolada durante a noite.
Com temperaturas elevadas no interior da região, a máxima pode chegar a 37°C em Cuiabá e Goiânia, já a mínima prevista é de 18 °C em Brasília.
Na Região Norte, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro-oeste e norte do Amazonas, em Roraima e no noroeste do Pará. Pode haver chuva isolada no oeste do Acre, litoral do Amapá e do Pará e na divisa de Rondônia com o Acre e o sudoeste do Amazonas.
Os termômetros também registram altas temperaturas na região com mínima prevista de 22°C em Rio Branco e máxima que pode alcançar 38°C em Palmas.
Na Região Nordeste, na costa litorânea o céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, pela manhã, no leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, litoral norte da Bahia e noroeste do Maranhão.
Pela noite, pode ocorrer pancadas de chuva isoladas no noroeste do Maranhão, incluindo São Luís. Na faixa leste da Região Nordeste, predominam muitas nuvens.
No Sudeste, a faixa litorânea de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro, amanhecem com possibilidade de chuva isolada. Pela tarde, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o sudeste de Minas Gerais, incluindo a região de Juiz de Fora (MG), também podem ter chuva isolada.
Pela noite, há possibilidade de chuva isolada no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sudeste de Minas Gerais.
Tempestades
No sul de São Paulo, divisa com o Paraná, está ativo um alerta amarelo de perigo potencial para tempestade.
No Sul do Brasil, a situação permanece influenciada por áreas de baixa pressão entre o norte da Argentina, Paraguai e sul da Bolívia, associadas a uma área de baixa pressão sobre a região. As instabilidades provocam pancadas de chuva e trovoadas principalmente sobre o Paraná e Santa Catarina, região que está sob o alerta laranja de perigo para tempestade.
Para a região, há possibilidade de ocorrência de tempo severo, com fortes rajadas de vento, microexplosões (forte corrente de ar frio que se despenca de uma nuvem de tempestade) e tornados. A localização exata desses fenômenos não pode ser determinada, devido à escala espacial e temporal reduzida desses eventos.
Com temperaturas mais baixas, o Sul do país deve registrar temperatura mínima de 14 °C em Curitiba e Porto Alegre e a máxima também em Porto Alegre será de 18°C.