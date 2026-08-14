Divulgação/Elovias Serra de Petrópolis

Caminhões e outros veículos de carga com três ou mais eixos terão a circulação restringida na subida da Serra de Petrópolis, na BR-040, no estado do Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira (17). A medida será adotada durante obras noturnas realizadas pela concessionária Elovias e ficará em vigor até 3 de setembro.

A restrição ocorrerá de segunda a quinta-feira, das 23h às 4h. Segundo a concessionária, a medida foi autorizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e tem como objetivo aumentar a segurança de motoristas e trabalhadores durante a execução dos serviços.

Por que os caminhões terão circulação restrita

As obras fazem parte de um conjunto de intervenções previstas para o trecho concedido da BR-040 e incluem melhorias nas condições de segurança viária e trafegabilidade, além de adequações e reforço da sinalização.

Durante os trabalhos, equipamentos ocuparão uma das faixas da pista. A geometria da subida da Serra de Petrópolis também foi considerada para estabelecer a restrição aos veículos de carga.

Com a redução do espaço disponível para circulação, a medida busca evitar situações de risco e garantir condições mais seguras para quem trabalha na rodovia e para os demais usuários.

Quando a restrição começa

O impedimento temporário será aplicado entre 17 de agosto e 3 de setembro de 2026, sempre nos seguintes horários:

Segunda a quinta-feira: das 23h às 4h;

Sexta-feira, sábado e domingo: a nova restrição noturna das obras não se aplica.

A Elovias recomenda que os motoristas de veículos de carga programem as viagens antecipadamente e levem os horários de restrição em consideração no planejamento dos deslocamentos.

Já existem outros horários de restrição

A nova medida não substitui as restrições que já estão em vigor na subida da Serra de Petrópolis.

Atualmente, caminhões e veículos com três ou mais eixos não podem circular no trecho:

Sextas-feiras e vésperas de feriados: das 14h às 22h;

Sábados: das 8h às 14h.

Assim, durante o período das obras, os motoristas terão de observar tanto os horários que já eram aplicados quanto a nova restrição noturna de segunda a quinta-feira.

Quais veículos estão liberados

A restrição não vale para veículos utilizados em socorro de incêndio e salvamento, situações de emergência, operações policiais, fiscalização e atendimento de prestadores de serviços públicos.

Esses veículos poderão circular normalmente quando estiverem atuando nas situações previstas.

Multa para quem descumprir

O motorista que desrespeitar a restrição estará cometendo uma infração média, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A penalidade prevista é:

Multa: R$ 130,16;

Pontuação: 4 pontos na CNH.

Por isso, a orientação é que os transportadores verifiquem os horários antes de iniciar a viagem e evitem programar a passagem pela subida da Serra dentro dos períodos de impedimento.





Quem administra a BR-040 entre Juiz de Fora e Rio

A Elovias é responsável pela gestão e operação de 218,9 quilômetros da BR-040/495 , no trecho entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

A concessionária assumiu a administração da rodovia em novembro de 2025. Segundo a empresa, a concessão prevê ações de modernização da estrada, com foco na melhoria da segurança e das condições oferecidas aos usuários.