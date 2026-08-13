Reprodução/redes sociais Cleitinho (Republicanos) é um dos nomes na disputa para governador de MG

Natural do Centro-Oeste mineiro, Cleiton Gontijo de Azevedo, conhecido como Cleitinho, construiu sua vida pública a partir do trabalho na iniciativa privada antes de ingressar em cargos legislativos. Com 44 anos, o atual senador da República por Minas Gerais figura como nome principal do Republicanos para concorrer a vaga ao governo do estado.

Nascido em Divinópolis (MG), no dia 15 de abril de 1982, Cleitinho é filho de Maria Aparecida Gontijo de Azevedo, conhecida como Dona Cida e José Maria de Azevedo, o Zé Maria, comerciante que fundou o tradicional Varejão Azevedo, na cidade natal do senador.

Reprodução/redes sociais Senador Cleitinho com os pais e os três irmãos.

O parlamentar tem três irmãos: Gleidson Azevedo (irmão gêmeo, ex-prefeito de Divinópolis), Eduardo Azevedo (que foi deputado estadual por MG) e Matheus Azevedo, o caçula (falecido em 2026). Cleitinho é casado com Roxane Azevedo com quem tem dois filhos.

Cleitinho nunca mudou da cidade que nasceu. Ele construiu a vida pessoal, profissional e política em MG. O então senador faz da capital federal cidade dormitório, comparecendo ao Distrito Federal durante a semana para cumprir compromissos do mandato e retorna para Divinópolis nos finais de semana e recessos parlamentares.

Atuação profissional e educação

O que consta em registros oficiais como no da Justiça Eleitoral é que o parlamentar tem o ensino médio completo, somente. Não consta mais informações sobre a formação de Cleitinho.

O mineiro foi criado num seio familiar ligado fortemente ao comércio de hortifrúti, trabalhando durante anos vendendo legumes e verduras no sacolão da família. Paralelamente atuou também como músico profissional na cidade de nascimento.

Reprodução/Soundcloud Cleitinho foi músico antes de integrar a política

Ele cantou integrava uma banda de pagode local, sendo o frontman, vocalista e imagem de destaque do grupo. Depois seguiu carreira solo como Cleitinho Elétrico, apresentando ritmos populares como axé, pagode, marchinhas e músicas carnavalescas (festivas), em bares, eventos e festas regionais e micaretas no Centro-Oeste de mineiro.

Cleiton Azevedo conduziu as duas profissões por toda a juventude e parte da vida adulta, conciliando apresentações de finais de semana com o trabalho no comércio por mais de uma década.

Por meio de vídeos musicais promocionais e de humor que divulgavam nas redes sociais, a carreira como cantor, que Cleitinho usava o meio para também fazer material audiovisual com conteúdo crítico e fiscalizador, o que projetou seu nome para a política.

Ingresso na política

Cleitinho estreiou na máquina pública em 2016, quando aos 34 anos entrou na disputa eleitoral para vereador de Divinópolis pelo antigo PPS, atual partido Cidadania. Já em 2018 foi eleito como deputado estadual.

Agência Senado Cleitinho foi eleito para o Senado em 2022 e tem mandato ativo até 31 de janeiro de 2031.





A visibilidade no estado elevou o nome de Cleitinho para a disputa no Poder Legislativo federal em 2022. Ele concorreu pelo PSC, vaga no Senado Federal por MG, saindo vitorioso nas urnas, iniciando o mandato em fevereiro de 2023. O parlamentar integra o Republicanos desde dezembro de 2022.