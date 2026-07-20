Reprodução pesquisa eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu novas regras para realização e divulgação de pesquisas de intenções de voto. A partir desta segunda-feira (20), é obrigatório apresentar aos entrevistados os nomes de todos os candidatos registrados para concorrer a determinado cargo.

A medida vai assegurar transparência e igualdade no processo eleitoral, diz o TSE.

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Com a mudança, os institutos não podem mais restringir os candidatos a determinado cargo aos eleitores focando somente nos de maior destaque ou que foram previamente selecionados.

De acordo com o TSE, o objetivo da nova resolução é proporcionar a mesma visibilidade e oportunidade de avaliação das candidaturas ao pleito pelo eleitorado.

Pesquisas acompanham tempo real

Também é obrigatório, nos casos de renúncia, indeferimento do registro ou até substituição do candidato à vaga pelo partido, que as pesquisas retratem a configuração atualizada do cenário das eleições.

Na prática, se um candidato renuncia ou deixa de ser oficialmente candidato, a pesquisa não pode continuar apresentando esse nome como se estivesse na urna.



Se o registro de candidatura é indeferido pela Justiça Eleitoral e o candidato fica de fora da corrida eleitoral, a pesquisa também precisa excluir esse candidato ou ajustar a forma de apresentar os dados.

Ao mesmo tempo em que, se o partido substitui um candidato, por exemplo, troca o cabeça de chapa ou o candidato ao cargo, o novo nome deve aparecer nas intenções de voto e o antigo deixa de ser tratado como opção válida.

Registro

Além da inclusão de todos os nomes e a apresentação em tempo real dos candidatos, a resolução do TSE determina também novo regulamento para o registro dos levantamentos de intenções de voto no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) do TSE.





Desde 1º de janeiro de 2026, os institutos e empresas que fizerem pesquisas de opinião pública relacionadas às eleições ou aos nomes que concorrem o pleito devem registrar cada uma no PesqEle, com no mínimo cinco dias antes da divulgação do resultado.

Antonio Augusto/TSE Corte do TSE em sessão plenária





No registro deve constar as informações detalhadas sobre a amostragem, como a identificação do contratante, o valor que foi pago, o método utilizado, o número de pessoas, o que foi perguntado ao eleitor e o nome do estatístico responsável.

A Justiça Eleitoral não realiza nenhum controle prévio sobre o resultado das pesquisas nem gerencia ou cuida da divulgação, atuando somente quando provocada por meio de representação. TSE





Aos que não registrarem ou divulgarem pesquisa sem registro junto ao TSE, pagam multas de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00, respondendo a mais por crime eleitoral, com pena prevista de detenção de seis meses a um ano.