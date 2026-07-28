Agência Senado Cleitinho lidera com 38% em Minas Gerais; aprovação do governo chega a 62%

O candidato Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida para ser governador de Minas Gerais, segundo a pesquisa Genial Quaest. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (28).

Os números mostram uma ampla vantagem em um cenário com todos os candidatos para as eleições do governo mineiro.

De acordo com a pesquisa, Cleitinho lidera as intenções de voto com 35%. Atrás dele, aparece o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), com 12%.

Em terceiro, aparece o candidato Patrus Ananias (PT), que foi lançado recentemente na disputa pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele é deputado federal e aparece com 10% das intenções de voto.

Na sequencia, aparece o o governador Mateus Simões (PSD) com 6% das intenções e o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB), com 4%.

Por último, a pesquisa mostra empatados com 2%, o influenciador Ben Mendes (Missão) e o presidente licenciado da Fiemg, Flávio Roscoe (PL). Veja:

Cleitinho Azevedo (Republicanos) - 35%

Alexandre Kalil (PDT) - 12%

Patrus Ananias (PT) - 10%

Mateus Simões (PSD) - 6%

Gabriel Azevedo (MDB) - 4%

Ben Mendes (Missão) - 2%

Flávio Roscoe (PL) - 2%

O levantamento da Genial/Quaest foi realizado entre os dias 22 e 26 de julho e ouviu 1.482 eleitores mineiros. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

2° turno

Em um eventual segundo turno, Cletinho também venceria todos os outros canditados, conforme aponta a pesquisa da Genial Quaest.

Contra Alexandre Kalil, o senador teria 44% da intenções de voto, contra 29%.

Em uma disputa contra Patrus Ananias, Cletinho venceria por 46% a 31% dos votos.

Contra o governador Mateus Simões, o senador também receberia 46% da das intenções de voto contra 15% de Mateus.

Cleitinho Azevedo

Natural de Divinópolis, no interior de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo é senador e candidato ao governo mineiro pelo partido Republicanos.

Ele iniciou na carreira política em 2016, quando foi eleito vereador de Divinópolis. Cleitinho também chegou a se eleger como deputado estadual, nas eleições de 2018.

Em 2022, ele foi eleito ao Senado com cerca de 4 milhões de votos.

Antes da carreira pública, o senador fazia parte de um grupo de pagode e é músico profissional.

Ele abandonou a carreira musical para ingressar na política.



