Reprodução/ Flickr Flávio Bolsonaro

Uma pós-graduação atribuída a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, aparece em páginas oficiais do Senado e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), embora o senador não tenha cursado a formação.

Os perfis afirmam que Flávio teria feito uma pós-graduação em Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Procurada pelo g1, a universidade informou que não encontrou registro do senador como aluno em seu Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA).

A mesma formação também apareceu em outros registros da trajetória de Flávio.

Segundo a apuração, uma nota biográfica enviada pela própria assessoria do senador ao veículo em 27 de julho incluía a pós-graduação na UFRJ. A informação também constava em uma página do LinkedIn associada a Flávio.

A campanha atribuiu o caso a um “erro ou equívoco” e afirmou que informações incorretas podem ter sido retiradas de páginas como a Wikipedia. A equipe disse ainda que pediu a correção dos registros.

O iG entrou em contato com a UFRJ para confirmar se há qualquer registro de matrícula, vínculo acadêmico ou conclusão de curso de Flávio Bolsonaro na instituição. A reportagem também procurou a assessoria do senador para pedir esclarecimentos sobre a informação atribuída ao currículo. Até a publicação deste texto, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Informação aparece em páginas do Senado e da Alerj

Na página da Alerj, onde Flávio cumpriu quatro mandatos como deputado estadual, o perfil biográfico atribuía diretamente à UFRJ a pós-graduação em Ciências Políticas.

Reprodução: commons - 31/05/2022 Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ

A Assembleia afirmou que as informações publicadas nas fichas biográficas são encaminhadas pelos próprios deputados, segundo reportagem da Folha de S.Paulo, que também repercutiu a apuração do g1.

No Senado, a formação aparecia em um conteúdo produzido pela Agência Senado sobre a trajetória do parlamentar. A informação incorreta já circulava havia anos e foi registrada em reportagens desde 2011.

O dado também foi reproduzido fora dos sites institucionais. Uma página do LinkedIn associada ao senador apresentava a mesma formação e foi suspensa depois da divulgação do caso. A campanha não informou à Folha se o perfil era administrado pela equipe de Flávio.

UFRJ diz não ter registro

A UFRJ informou que o nome de Flávio Nantes Bolsonaro não aparece no SIGA como aluno da universidade. O sistema acadêmico funciona desde 2001, período anterior à época em que a pós-graduação teria sido realizada.

A informação atribuída ao senador também chama atenção pela nomenclatura. O perfil mencionava uma formação em “Ciências Políticas”. No meio acadêmico, a área é normalmente chamada de Ciência Política.

A campanha apresentou documentos referentes a outras formações acadêmicas de Flávio.

Segundo a equipe, ele é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, tem pós-graduação em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e MBA em Empreendedorismo pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nenhuma dessas formações corresponde à pós-graduação atribuída à UFRJ.

Campanha atribui informação a erro

Após ser questionada, a campanha afirmou que os dados corretos sobre a formação de Flávio são os três cursos apresentados pela assessoria.

A equipe classificou as demais informações como “erros ou equívocos” e levantou a possibilidade de que tenham sido reproduzidas a partir da Wikipedia. Segundo a campanha, pedidos de correção foram encaminhados.

A explicação, porém, não esclarece até agora como a mesma formação chegou a páginas oficiais e a um material biográfico enviado pela própria assessoria do candidato à apuração.