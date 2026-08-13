Divulgação/GBMar Homem se afoga após tentar fugir de roubo no litoral de SP

Um homem foi preso após roubar um mercado e tentar fugir pelo mar. O caso foi registrado em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, nesta última quarta-feira (12).

Após a fuga, o suspeito se afogou e precisou ser resgatado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (Gbmar), já em alto mar.

De acordo com a Polícia Civil, os funcionários do supermercado perceberam o furto por meio do monitoramento de segurança. O suspeito pegou duas peças de picanha, uma bebida alcoólica e um pacote de macarrão. Ele colocou os produtos dentro de uma mochila.

O suspeito foi abordado pelos funcionários do estabelecimento e, segundo a polícia, não devolveu os itens, mesmo tendo a oportunidade.

Após não devolver os produtos, o homem fugiu em direção à costa da Praia do Veloso. Quando ele foi cercado, entrou na água e, posteriormente, se afogou.

Diante da situação, a Polícia Militar acionou o Gbmar, que fez o resgate e auxiliou na retirada do homem da água.

O suspeito foi detido e encaminhado ao hospital, por ter sofrido alguns ferimentos leves durante a fuga.

Após ser liberado, ele foi encaminhado à delegacia. Durante depoimento, o homem confessou o crime e foi preso em flagrante por furto.

A polícia representou pela conversão da prisão em preventiva.

Entre os produtos roubados estavam duas peças de picanha, avaliadas em R$ 152 e R$ 153. Elas foram devolvidas ao mercado, junto com as outras mercadorias.

Divulgação/GBMar Homem se afoga após tentar fugir de roubo no litoral de SP







