Pablo Jacob/Governo de SP São Paulo tem final de semana ensolarado e onda de de calor

Após a passagem de uma massa de ar frio que derrubou as temperaturas em São Paulo no início da semana, a cidade agora se prepara para uma quinta-feira (13) de temperaturas elevadas.

O dia começou com variação de nuvens e temperaturas amenas, de acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a média mínima durante o amanhecer foi de 16°C.

Com o decorrer da manhã, as nuvens se dissipam e o sol passa a predominar logo cedo, facilitando a rápida elevação da temperatura, e trazendo calor, com a máxima podendo chegar a 29ºC.

Segundo a Defesa Civil, as temperaturas ficam em elevação por conta do fortalecimento de uma massa de ar seco que passa pelo estado, com isso, os percentuais de umidade relativa do ar entram em declínio, se aproximando dos 30% nas horas mais quentes do dia; não há previsão de chuva na capital.

Alerta para onda de calor

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para uma onda de calor em todo estado, que traz temperaturas elevadas e índices preocupantemente baixos de umidade relativa do ar. O cenário se dá devido a uma massa de ar quente que circula em grande parte do estado entre esta quinta-feira (13) e a próxima quarta-feira (19).

No interior paulista, as temperaturas podem chegar a até 7°C acima da média, na Região Metropolitana e na capital, as temperaturas devem ficar entre 3ºC e 5°C acima do esperado.

A previsão da Defesa Civil indica também que o calor será acompanhado por tempo seco, o que exige atenção da população à própria saúde, assim como à prevenção de queimadas e incêndios.





De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os índices ideais de umidade relativa do ar para o corpo humano são entre 40% e 70%, quando o valor atinge menos do que o mínimo estipulado, o tempo é considerado seco, sendo necessário se prevenir.

Algumas das recomendações são: tomar mais água para garantir a hidratação do corpo; sempre que possível, umidificar ambientes fechados; não ficar exposto ao sol durante os horários de calor extremos; entre outros.

Final de semana

Assim como nesta quinta-feira (13), o final de semana apresenta temperaturas elevadas. Na sexta-feira (14) o dia começa com predomínio de sol e temperatura em elevação, mas, a partir do meio da tarde, a previsão é de que as nuvens aumentem e que chova de forma isolada na capital.

Já no sábado (15) não deve mais chover, e as temperaturas ficam agradáveis, com máximas por volta dos 25ºC e mínimas em torno dos 15ºC. No domingo (16) o clima volta a ficar seco e as temperaturas voltam a se elevar até 28ºC no período da tarde.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Quinta-feira (13): Mínima de 15°C, máxima de 29°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol

- Sexta-feira (14): Mínima de 15°C, máxima de 27°C. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer; deve chover no final da tarde

- Sábado (15): Mínima de 15°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo (16): Mínima de 15°C, máxima de 28°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

