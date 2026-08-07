Reprodução/PRFRJ Praça de pedágio na BR 040, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro

A praça de pedágio da BR-040 localizada em Simão Pereira, na Zona da Mata de Minas Gerais , será transferida do km 819 para o km 831 da rodovia. A mudança foi definida após um acordo entre as prefeituras de Simão Pereira e Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, durante uma audiência de conciliação convocada pelo Ministério Público Federal (MPF).

A nova localização ainda depende de homologação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A expectativa é que a cobrança passe a ser realizada pelo sistema free flow, que permite aos veículos atravessar o ponto de cobrança sem precisar parar.

O acordo envolveu o MPF, a ANTT, a concessionária Elovias e os municípios diretamente afetados pela localização da praça.

Onde ficará o novo pedágio da BR-040

A nova estrutura deverá ser construída no km 831 da BR-040 , ainda no território de Minas Gerais, próximo à divisa com o Rio de Janeiro.

A localização foi definida depois de um impasse envolvendo a instalação inicialmente prevista no contrato de concessão. A proposta original era retirar a praça de Simão Pereira e levá-la para o km 3 da BR-040, em Comendador Levy Gasparian (RJ).

Contudo, a prefeitura do município fluminense contestou a mudança porque a localização poderia afetar moradores de bairros próximos à rodovia.

Segundo o município, cerca de 2 mil pessoas dos bairros Monte Serrat e Afonso Arinos poderiam ser impactadas pela instalação da estrutura.

Com a negociação, as partes concordaram em manter o novo ponto de cobrança em território mineiro, mas em um trecho diferente daquele onde funciona atualmente a praça.

Como vai funcionar o free flow na BR-040

A expectativa é que a nova cobrança utilize o sistema free flow, também conhecido como pedágio eletrônico.

Diferentemente de uma praça convencional, o modelo não exige que o motorista pare para pagar. Equipamentos instalados na rodovia identificam o veículo durante a passagem.

A identificação pode ocorrer por meio da leitura automática da placa ou de uma tag eletrônica instalada no automóvel.

Na prática, o motorista passa pelo ponto de cobrança em velocidade normal e o sistema registra a passagem. A forma de pagamento e os procedimentos para os veículos sem tag, porém, dependem da regulamentação e da homologação do modelo pela ANTT.

Quando o novo pedágio deve começar a funcionar

De acordo com o MPF, a concessionária Elovias tem urgência para iniciar as obras da nova estrutura. O contrato de concessão estabelece que o novo ponto de cobrança deve entrar em operação até 3 de novembro de 2026.

Antes disso, no entanto, ainda é necessária a homologação da ANTT tanto para a localização quanto para o modelo de cobrança que será adotado.

A agência reguladora ainda não havia se manifestado sobre o assunto até a publicação desta reportagem.





O que muda para quem passa pela BR-040

Para o motorista, a principal mudança prevista é o local e o formato da cobrança.

A praça atualmente existente no km 819 deverá ser substituída por uma estrutura no km 831. Além disso, a expectativa é de adoção do free flow, o que significa que o veículo não precisará parar em uma cabine para realizar o pagamento.

As regras sobre valores, formas de pagamento e procedimentos para motoristas que não utilizarem tag ainda dependem da definição e homologação da ANTT.