SP amplia atendimento 24h para mulheres vítimas de violência
Reprodução/SSP
SP amplia atendimento 24h para mulheres vítimas de violência

O estado de São Paulo inaugurou 15 novas salas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 horas para ampliar o atendimento a vítimas de violência doméstica e familiar.

Com a expansão, o estado passa a contar com 235 salas instaladas em plantões policiais da Região Metropolitana, do interior e do Vale do Ribeira.

Confira onde ficam as novas salas da DDM 24h

  • Vargem Grande Paulista (Região Metropolitana)
  • São Lourenço da Serra (Região Metropolitana)
  • 4º Distrito Policial de Campinas (Interior)
  • Campo Limpo Paulista (Interior)
  • Santo Antônio da Posse (Interior)
  • Barra do Turvo (Vale do Ribeira)
  • Cananéia (Vale do Ribeira)
  • Eldorado (Vale do Ribeira)
  • Iporanga (Vale do Ribeira)
  • Pariquera-Açu (Vale do Ribeira)
  • 1º Distrito Policial de Sorocaba (Interior)
  • Plantão Policial de Sorocaba (Interior)
  • Cesário Lange (Interior)
  • Salto (Interior)
  • Rio Claro (Interior)

Nos últimos três anos, foram implantadas 173 novas salas DDM 24h, elevando o número de unidades de atendimento especializado de 62 para 235, um crescimento de 279%.

Entre janeiro e junho deste ano, as Delegacias de Defesa da Mulher Online registraram 34,3 mil boletins de ocorrência, alta de 15,2% em relação aos 29,7 mil registros feitos no mesmo período do ano passado.

Segundo a delegada Jamila Ferrari, coordenadora das DDMs, o aumento dos registros pode indicar que mais vítimas estão buscando os canais de denúncia e a rede de proteção.

Quando esses casos chegam ao conhecimento das forças de segurança, é possível adotar medidas para proteger as vítimas e responsabilizar os autores Delegada Jamila Ferrari, coordenadora das DDMs


Rede de proteção

Atualmente, o estado conta com 144 Delegacias de Defesa da Mulher territoriais, das quais 19 funcionam 24 horas por dia.

A rede também inclui a Cabine Lilás, serviço da Polícia Militar que direciona as chamadas de violência doméstica recebidas pelo telefone 190 para policiais femininas. As agentes orientam as vítimas sobre medidas protetivas, direitos e serviços disponíveis, como auxílio-aluguel e redes de acolhimento.

Outra ferramenta é o aplicativo SP Mulher Segura, que permite registrar boletins de ocorrência pela internet, localizar unidades policiais e acionar o botão do pânico. Quando utilizado, o recurso comunica simultaneamente a polícia e um contato de emergência previamente cadastrado.

Também faz parte da rede a Patrulha SP Mulher Segura, estrutura da Polícia Militar dedicada ao acompanhamento de casos de violência doméstica. O policiamento atua de forma preventiva e ostensiva, principalmente em ocorrências atendidas pela Cabine Lilás e em chamados feitos por meio do aplicativo.

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