Reprodução/SSP SP amplia atendimento 24h para mulheres vítimas de violência

O estado de São Paulo inaugurou 15 novas salas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 horas para ampliar o atendimento a vítimas de violência doméstica e familiar.

Com a expansão, o estado passa a contar com 235 salas instaladas em plantões policiais da Região Metropolitana, do interior e do Vale do Ribeira.

Confira onde ficam as novas salas da DDM 24h

Vargem Grande Paulista (Região Metropolitana)

São Lourenço da Serra (Região Metropolitana)

4º Distrito Policial de Campinas (Interior)

Campo Limpo Paulista (Interior)

Santo Antônio da Posse (Interior)

Barra do Turvo (Vale do Ribeira)

Cananéia (Vale do Ribeira)

Eldorado (Vale do Ribeira)

Iporanga (Vale do Ribeira)

Pariquera-Açu (Vale do Ribeira)

1º Distrito Policial de Sorocaba (Interior)

Plantão Policial de Sorocaba (Interior)

Cesário Lange (Interior)

Salto (Interior)

Rio Claro (Interior)

Nos últimos três anos, foram implantadas 173 novas salas DDM 24h, elevando o número de unidades de atendimento especializado de 62 para 235, um crescimento de 279%.

Entre janeiro e junho deste ano, as Delegacias de Defesa da Mulher Online registraram 34,3 mil boletins de ocorrência, alta de 15,2% em relação aos 29,7 mil registros feitos no mesmo período do ano passado.

Segundo a delegada Jamila Ferrari, coordenadora das DDMs, o aumento dos registros pode indicar que mais vítimas estão buscando os canais de denúncia e a rede de proteção.

Quando esses casos chegam ao conhecimento das forças de segurança, é possível adotar medidas para proteger as vítimas e responsabilizar os autores Delegada Jamila Ferrari, coordenadora das DDMs





Rede de proteção

Atualmente, o estado conta com 144 Delegacias de Defesa da Mulher territoriais, das quais 19 funcionam 24 horas por dia.

A rede também inclui a Cabine Lilás, serviço da Polícia Militar que direciona as chamadas de violência doméstica recebidas pelo telefone 190 para policiais femininas. As agentes orientam as vítimas sobre medidas protetivas, direitos e serviços disponíveis, como auxílio-aluguel e redes de acolhimento.

Outra ferramenta é o aplicativo SP Mulher Segura, que permite registrar boletins de ocorrência pela internet, localizar unidades policiais e acionar o botão do pânico. Quando utilizado, o recurso comunica simultaneamente a polícia e um contato de emergência previamente cadastrado.

Também faz parte da rede a Patrulha SP Mulher Segura, estrutura da Polícia Militar dedicada ao acompanhamento de casos de violência doméstica. O policiamento atua de forma preventiva e ostensiva, principalmente em ocorrências atendidas pela Cabine Lilás e em chamados feitos por meio do aplicativo.