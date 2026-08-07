O estado de São Paulo inaugurou 15 novas salas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 horas para ampliar o atendimento a vítimas de violência doméstica e familiar.
Com a expansão, o estado passa a contar com 235 salas instaladas em plantões policiais da Região Metropolitana, do interior e do Vale do Ribeira.
Confira onde ficam as novas salas da DDM 24h
- Vargem Grande Paulista (Região Metropolitana)
- São Lourenço da Serra (Região Metropolitana)
- 4º Distrito Policial de Campinas (Interior)
- Campo Limpo Paulista (Interior)
- Santo Antônio da Posse (Interior)
- Barra do Turvo (Vale do Ribeira)
- Cananéia (Vale do Ribeira)
- Eldorado (Vale do Ribeira)
- Iporanga (Vale do Ribeira)
- Pariquera-Açu (Vale do Ribeira)
- 1º Distrito Policial de Sorocaba (Interior)
- Plantão Policial de Sorocaba (Interior)
- Cesário Lange (Interior)
- Salto (Interior)
- Rio Claro (Interior)
Nos últimos três anos, foram implantadas 173 novas salas DDM 24h, elevando o número de unidades de atendimento especializado de 62 para 235, um crescimento de 279%.
Entre janeiro e junho deste ano, as Delegacias de Defesa da Mulher Online registraram 34,3 mil boletins de ocorrência, alta de 15,2% em relação aos 29,7 mil registros feitos no mesmo período do ano passado.
Segundo a delegada Jamila Ferrari, coordenadora das DDMs, o aumento dos registros pode indicar que mais vítimas estão buscando os canais de denúncia e a rede de proteção.
Quando esses casos chegam ao conhecimento das forças de segurança, é possível adotar medidas para proteger as vítimas e responsabilizar os autores Delegada Jamila Ferrari, coordenadora das DDMs
Rede de proteção
Atualmente, o estado conta com 144 Delegacias de Defesa da Mulher territoriais, das quais 19 funcionam 24 horas por dia.
A rede também inclui a Cabine Lilás, serviço da Polícia Militar que direciona as chamadas de violência doméstica recebidas pelo telefone 190 para policiais femininas. As agentes orientam as vítimas sobre medidas protetivas, direitos e serviços disponíveis, como auxílio-aluguel e redes de acolhimento.
Outra ferramenta é o aplicativo SP Mulher Segura, que permite registrar boletins de ocorrência pela internet, localizar unidades policiais e acionar o botão do pânico. Quando utilizado, o recurso comunica simultaneamente a polícia e um contato de emergência previamente cadastrado.
Também faz parte da rede a Patrulha SP Mulher Segura, estrutura da Polícia Militar dedicada ao acompanhamento de casos de violência doméstica. O policiamento atua de forma preventiva e ostensiva, principalmente em ocorrências atendidas pela Cabine Lilás e em chamados feitos por meio do aplicativo.