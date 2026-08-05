Reprodução / EPR Via Mineira Seca concentra 75% dos incêndios na BR-040 em MG

O período de estiagem em Minas Gerais, com altas temperaturas e baixa umidade, concentra a maior parte dos incêndios registrados às margens da BR-040. Dados divulgados pela concessionária EPR Via Mineira mostram que 75% das ocorrências de queimadas em 2025 aconteceram entre julho e dezembro, época marcada pela baixa umidade do ar, temperaturas elevadas e maior facilidade de propagação do fogo.

Ao longo de 2025, a concessionária contabilizou 274 incêndios no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Desse total, 210 foram registrados no segundo semestre, justamente durante o período mais seco do ano.

Área queimada ultrapassou 84 campos de futebol

Segundo a EPR Via Mineira, mais de 507 mil metros quadrados dos cerca de 598 mil metros quadrados atingidos pelo fogo em 2025 foram registrados entre julho e dezembro. Isso significa o equivalente a cerca de 84 campos de futebol no padrão oficial da FIFA.

O levantamento reforça a relação entre as condições climáticas da estação seca e o avanço das queimadas próximas à rodovia.

Apesar do cenário de atenção, os primeiros meses de 2026 apresentaram melhora. Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 44 incêndios, uma redução de 31% em comparação com o mesmo período de 2025. Ainda assim, a concessionária alerta que os meses mais críticos começam justamente a partir de agosto.

Municípios concentram maior número de ocorrências

Em 2025, os municípios com mais registros de incêndios às margens da BR-040 foram Carandaí, Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Ressaquinha, Santos Dumont, Cristiano Otoni, Alfredo Vasconcelos, Belo Horizonte e Nova Lima.

Já no primeiro semestre de 2026, as cidades com maior número de atendimentos foram Santos Dumont, Barbacena, Cristiano Otoni, Juiz de Fora, Carandaí, Belo Horizonte, Nova Lima, Alfredo Vasconcelos e Ressaquinha.

O maior incêndio registrado pela concessionária ocorreu em 4 de outubro de 2025, no km 679,2 da rodovia, em Carandaí, quando o fogo atingiu aproximadamente 33,2 mil metros quadrados. A ocorrência mobilizou equipes da EPR Via Mineira e do Corpo de Bombeiros.

Monitoramento é reforçado durante a estiagem

Para acompanhar o risco de queimadas, a concessionária utiliza sistemas que monitoram as condições meteorológicas e identificam focos de calor em tempo real. As informações são encaminhadas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que aciona rapidamente as equipes e, quando necessário, os órgãos de emergência.

Além do monitoramento, a empresa mantém serviços permanentes de roçada, limpeza e conservação da faixa de domínio para reduzir o acúmulo de vegetação seca e diminuir o risco de propagação das chamas.

Segundo o gerente de Operações da EPR Via Mineira, Anderson Finco, a prevenção é essencial para evitar acidentes na rodovia.

"O período de seca exige atenção redobrada. Um pequeno foco de incêndio pode se espalhar rapidamente, reduzir a visibilidade e comprometer a segurança de quem trafega pela rodovia. Nossa atuação é imediata para sinalizar o trecho, atender a ocorrência e apoiar os órgãos responsáveis, mas preservar vidas começa pela prevenção."





Como evitar acidentes em áreas com fumaça

A concessionária orienta os motoristas a adotarem alguns cuidados durante o período de estiagem:

Não jogar bitucas de cigarro pela janela do veículo;

Não utilizar fogo para limpeza de terrenos próximos à rodovia;

Não abandonar materiais inflamáveis às margens da pista;

Reduzir a velocidade gradualmente em caso de fumaça;

Manter o farol baixo aceso;

Fechar os vidros e utilizar a ventilação interna ou o ar-condicionado;

Não parar sobre a pista ou no acostamento;

Se a visibilidade ficar muito comprometida, procurar um local seguro para aguardar.

Em situações de emergência, os usuários da BR-040 podem acionar a EPR Via Mineira pelo telefone 0800 003 1040.