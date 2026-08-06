Tânia Rêgo/Agência Brasil Várias árvores foram arrancadas pela força dos ventos

O Rio de Janeiro se prepara para enfrentar rajadas acima de 90 km/h nesta sexta-feira (07). O vento deve ganhar força ainda pela manhã, horas antes das pancadas de chuva previstas para o fim da tarde e a noite. A cidade entrou no Estágio 2 às 19h05 desta quinta-feira (06). A mudança ocorreu devido à previsão de intensificação dos ventos e indica risco de ocorrências de alto impacto, como quedas de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas.

O alerta permanece durante o fim de semana. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), os ventos podem continuar fortes até domingo (09). A cidade poderá mudar novamente de estágio caso a situação piore. Não será preciso esperar a chuva para sentir a mudança.

O Alerta Rio prevê rajadas fortes, entre 52 km/h e 76 km/h, e muito fortes, acima de 76 km/h, a partir da manhã. A prefeitura informou que os pontos mais atingidos podem registrar velocidades superiores a 90 km/h.

Vento chega antes da chuva

O céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado durante a maior parte do dia. As pancadas isoladas estão previstas para o fim da tarde e, principalmente, para a noite.

Antes disso, a umidade do ar pode cair para níveis entre 20% e 30% durante a tarde. A sexta-feira, portanto, terá uma combinação pouco comum para o carioca: vento intenso, tempo seco em parte do dia e chuva apenas mais tarde.

A mudança está ligada à aproximação de uma frente fria associada ao ciclone extratropical que se intensificou no Sul do país. Embora o centro do ciclone permaneça distante do Rio, sua circulação aumenta os ventos e empurra a frente fria em direção ao Sudeste.

No estado, as rajadas mais intensas são esperadas nas regiões Serrana, Sul Fluminense e Costa Verde, onde podem variar entre 91 km/h e 110 km/h. Na Região Metropolitana e em outras áreas, a previsão aponta velocidades entre 71 km/h e 90 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso para tempestades nesta sexta. O alerta prevê chuva de até 30 mm por hora, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo em áreas do estado.

Aulas suspensas na rede municipal e estadual

Com a confirmação da previsão de ventos acima de 90 km/h, a Prefeitura do Rio suspendeu as aulas da rede pública municipal nesta sexta-feira. O Governo do Rio também paralisou as atividades na rede estadual.

As decisões foram anunciadas na noite desta quinta. Segundo o município, a suspensão tenta proteger alunos, profissionais da educação e familiares, além de reduzir deslocamentos durante o período de maior risco.

A recomendação para o restante da população também é evitar viagens e atividades externas que possam ser adiadas, principalmente durante as rajadas mais fortes.

Praias, trilhas, parques e áreas abertas exigem cuidado redobrado. Atividades no mar devem ser suspensas, e embarcações pequenas não devem sair enquanto o alerta estiver em vigor.

Alertas serão enviados por mensagem

Moradores podem receber avisos da Defesa Civil diretamente no celular. Para fazer o cadastro gratuito, basta enviar o CEP da residência por mensagem de texto para o número 40199.

O COR-Rio recomenda acompanhar as atualizações ao longo do dia, já que a velocidade e a área atingida pelas rajadas podem mudar em poucas horas.

Em emergências, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. Ocorrências relacionadas à Defesa Civil podem ser informadas pelo número 199.