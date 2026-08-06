Reprodução Registro do tornado passando por Pedro Osório (RS)

Um tornado atingiu o município de Pedro Osório, interior do Sul do Rio Grande do Sul, na tarde desta quinta-feira (06). O fenômeno climático foi confirmado pela Defesa Civil estadual.

É o segundo registro de tornado no estado em pouco mais de uma semana. O mesmo fenômeno atingiu a região Noroeste no dia 28 de julho e causou muitos estragos nos municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho.

Imagens do tornado desta quinta, com registros do momento da passagem, foram registradas por moradores e circulam nas redes sociais.

O tornado foi registrado na localidade conhecida como Matarazzo, interior de Pedro Osório. Contudo a força dos ventos causou estragos também na área urbana. A Prefeitura fala em queda de árvores, postes e fios soltos, mas ainda não informou sobre feridos ou desabrigados.

O estado gaúcho é afetado por uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no oceano. Também foram registros queda de granizo e vendaval em várias cidades desde a manhã.

As rajadas de vento chegaram a 92,5 km/h em Alegrete, 87,3 km/h em Jaguarão e 80,5 km/h em Quaraí, nas últimas seis horas.

Quaraí acumulou 40,2 mm de chuva em seis horas, seguida de Ijuí, que registrou 27,6 mm, e Porto Vera Cruz, 21,3 mm no mesmo período.

O que causou o fenômeno

De acordo com a Metsul, o tornado ocorreu em um ambiente atmosférico que já vinha sendo apontado como favorável à formação isolada deste tipo de fenômeno.

Desde antes da chegada da linha de instabilidade, a empresa alertava que, embora o principal risco fosse de vendavais severos e destrutivos, não era possível descartar a ocorrência de tornados em pontos isolados do estado.

Conforme havia sido previsto, uma intensa corrente de jato em baixos níveis transportou ar muito quente e úmido do Norte da Argentina, Paraguai e Centro-Oeste do Brasil para o Rio Grande do Sul, aumentando a energia disponível para o desenvolvimento de tempestades severas.

Ao mesmo tempo, uma linha de instabilidade que precede frente fria avançava rapidamente sobre o Sul do estado associada à formação e ao aprofundamento de um ciclone extratropical no Uruguai, aponta a Metsul.





O encontro do ar quente e úmido com o ar mais frio favoreceu o rápido crescimento das nuvens de tempestade e a formação de uma extensa linha de instabilidade que cruza o território gaúcho com chuva intensa e rajadas muito fortes de vento.

O fator mais importante para o risco de tornados, entretanto, era o intenso cisalhamento do vento. A mudança acentuada da velocidade e da direção dos ventos entre a superfície e os níveis mais elevados da atmosfera criava um ambiente propício para que as correntes ascendentes das tempestades passassem a girar.

Segundo a Defsa Civil do Rio Grande do Sul, há risco de formação de tornados em outras cidades das regiões Sudoeste e Sul do estado, como Uruguaiana, Alegrete, Bagé, Pelotas e Rio Grande.

Nota da Defesa Civil

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado (CMDEC) confirmou a ocorrência de um tornado no município de Pedro Osório. No final da tarde de quinta-feira (6/7), uma tempestade severa atingiu o interior da cidade. Com base nos vídeos de moradores locais, o tornado atingiu a região de Matarazzo, e causou alguns destelhamentos. Conforme o CMDEC, o fenômeno ocorreu associado a uma supercélula, uma tempestade com rotação. O tornado ocorreu por volta de 17h15.

A Defesa Civil do RS emitiu um alerta para a região às 15h50 para a região, em função da aproximação da linha de tempestades, com vigência até 19h50. O alerta laranja indicava a condição de ALERTA para tempestade com vento e granizo, com risco ALTO de destelhamento.

A Defesa Civil do Estado acompanha a situação e está à disposição do município para prestar eventual apoio.