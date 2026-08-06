Reprodução/redes sociais Tornado atingiu Pedro Osório

Um tornado atingiu Pedro Osório, no sul do Rio Grande do Sul, por volta das 17h15 desta quinta-feira (06), enquanto uma sequência de tempestades avançava pelo estado. O fenômeno provocou destelhamentos na localidade de Matarazzo e foi confirmado pela Defesa Civil após a análise de vídeos feitos por moradores. Até o início da noite, não havia registro de feridos.

A situação continuou crítica horas depois. A Defesa Civil enviou um alerta pelo sistema Cell Broadcast para Porto Alegre e outros 18 municípios, com previsão de rajadas superiores a 90 km/h e risco muito alto de alagamentos e cheias em arroios e rios menores. A mensagem chegou diretamente aos celulares de moradores da Região Metropolitana e do Vale do Sinos.

Os problemas não ficaram restritos a Pedro Osório. Até a noite, havia relatos de alagamentos em Caçapava do Sul e Chuí, queda de árvores em Erechim, casas atingidas por granizo em Ibiraiaras e destelhamentos em Caseiros e Uruguaiana. Em Tupandi, coberturas de escolas também foram danificadas.

A madrugada desta sexta-feira (07) ainda exige atenção. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso laranja para tempestades no estado durante a madrugada e a manhã, além de alerta para vendaval no leste gaúcho.

Tornado se formou durante tempestade com rotação

O tornado de Pedro Osório se formou durante uma supercélula, uma tempestade que apresenta rotação e pode favorecer fenômenos severos. Segundo a Defesa Civil, ele tocou o solo na região de Matarazzo.

O órgão já havia emitido um alerta para aquela área às 15h50, cerca de uma hora e meia antes do fenômeno. O aviso era válido até 19h50 e apontava risco alto de destelhamentos por causa da aproximação de uma linha de tempestades com vento e granizo.

Foi o segundo tornado confirmado pela Defesa Civil gaúcha em pouco mais de uma semana.

Em 28 de julho, outro episódio atingiu áreas de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Os dois casos tiveram associação com supercélulas.

Nesta quinta, imagens feitas em Pedro Osório mostraram o funil avançando por uma área rural. Os efeitos, porém, chegaram também à área urbana, onde houve registros de árvores e postes caídos e fios soltos.

Alerta chegou a Porto Alegre e mais 18 cidades

Por volta das 20h, moradores de Porto Alegre e municípios próximos receberam o aviso emergencial nos celulares.

Além da capital, o alerta atingiu Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Santo Antônio da Patrulha, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Taquara, Triunfo e Viamão.

A recomendação é permanecer em local protegido durante as rajadas mais intensas, manter portas e janelas fechadas e retirar aparelhos eletroeletrônicos das tomadas. Árvores, postes e estruturas que possam cair devem ser evitados.

O perigo começa a diminuir ao longo da sexta-feira, mas não de uma vez.

Pela manhã, o Inmet ainda prevê chuva intensa e trovoadas no norte gaúcho e pancadas isoladas no centro-sul. Durante a tarde, as instabilidades perdem força e o tempo começa a firmar no estado. O ciclone extratropical seguirá em direção ao oceano.

Depois da tempestade, frio derruba as temperaturas

A saída da instabilidade abre caminho para uma massa de ar frio intensa. A queda de temperatura será sentida já na noite desta sexta e ganha força no sábado (08).

No centro-sul do Rio Grande do Sul, os termômetros podem ficar próximos de 0°C, com condições favoráveis à formação de geada. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 5°C, e a máxima de sábado não deve passar de 15°C.

No norte do estado, ainda pode chover de forma isolada no sábado. Nas demais áreas, principalmente no centro-sul, o tempo tende a ficar firme e frio.