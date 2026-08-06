Reprodução/redes sociais Vivian Mendes é candidata pelo UP ao governo de São Paulo

Vivian Mendes da Silva não tem o nome criado nos gabinetes políticos da tradicional máquina pública brasileira. Com 45 anos, ela é aposta oficial da UP para o governo de São Paulo, nesse pleito de 2026. Ela defende bandeiras baseadas nas necessidades da população de moradia e defesa dos direitos humanos.

Na linha de frente da legenda para alcançar a cadeira no Palácio dos Bandeirantes, Vivian ingressa oficialmente na corrida eleitoral ancorada ao seu repertório de anos de mobilizações sociais em representação no Executivo do estado paulista.

Paulista "da gema", Vivivan Mendes nasceu em 13 de janeiro de 1981, na capital do estado de São Paulo e é divorciada. De raízes operárias profundas, ela é filha da tecelã Maria e do operário pernambucano, Antônio. Eles se conheceram enquanto trabalhavam no chão de uma fábrica de Alpargatas (calçados).

Formação e Carreira Profissional

Vivian Mendes é formada em Comunicação Social, pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus Bauru (SP). Sua principal ocupação profissional é na função de relações públicas. A bagagem neste ramo é ferramenta principal da ativista política.

Vivian atua há mais de uma década em defesa de direitos humanos, com histórico de ligado à pautas da Comissão da Verdade (CNV), órgão criado pelo governo federal em 2011, que investiga e documenta violações de direitos que aconteceram no passado, no Brasil.

Reprodução/redes sociais Vivian Mendes (UP)









Trajetória política: o caminho da militância para as urnas

Até o momento, Vivian não se elegeu e nem ocupa cargos eletivos no Lesgislativo ou no Executivo. Ela acumula em seu currículo político a construção e atuação em movimentos sociais independentes. Ela fundou o Movimento de Mulheres Olga Benário, que foca no combate a violência de gênero e defende a autonomia social e econômica da mulher.

Ainda dentro das lutas populares, sua liderança ganhou destaque nacional quando passou a coordenar o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), organização direcionada para a busca de moradia digna e urbanização legal das periferias do Brasil.

Reprodução/redes sociais Vivian Mendes em reunião do partido





Essas bases são o alicerce que fundou a Unidade Popular (UP), partido político que Vivian intregra desde o princípio, no qual auxiliou no registro e na estrutura nacional com a intenção de ser o porta-voz da classe trabalhadora no Brasil.

Vivian Mendes não é novata nas urnas, mas não tem longa experiência em eleições. Sua primeira experiência no processo eleitoral aconteceu há quatro anos, no pleito de 2022. Nessa ocasião, a comunicadora disputou vaga no Senado Federal por São Paulo. Ela não foi eleita, no entando sua participação a consolidou como o rosto principal da legenda no estado.