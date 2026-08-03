Foto/Divulgação Samara Martins, candidata à Presidência pelo UP

Samara Martins tem perfil intimamente conectado a movimentos sociais e pela defesa da saúde pública. Ela é mãe de dois meninos e servidora pública concursada do município de Parnamirim (RN). Mineira de Belo Horizonte, é a única candidata mulher a concorrer ao cargo máximo da política brasileira.

Vice-presidente do partido Unidade Popular (UP), tem 38 anos e é comprometida desde a juventude com a luta popular. Ela ocupou cargos de peso da União Nacional dos Estudantes (UNE) e Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte (AMES-BH).

Formação na saúde

Antes de integrar os palanques, Samara construiu vida profissional na área da saúde. Ela se mudou de Minas Gerais para o Rio Grande do Norte para cursar Odontologia na Universidade Federal do estado (UFRN) e exerce a função de cirurgiã dentista. Servidora concursada do estado, ela atua no Sistema Único de Saúde (SUS) e lida diretamente com atendimento à população e coordena projetos sociais.





Cena política

O dia a dia na capital potiguar moldou a sua base política e social. Sua inserção na política não segue roteiro tradicional de mandatos legislativos ou executivos.

Samara nunca foi eleita para cargos públicos e sua atuação se concentra desde o início no ativismo.

A mineira é uma das fundadoras do partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), a legenda mais nova que recebeu registro definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Samara Martins tem forte atuação como militante de frente do Movimento de Mulheres Olga Benario, com atividades voltadas ao acolhimento de mulheres em situação violência e vulnerabilidade .

Apesar de não ter histórico de mandatos eletivos, participar de eleições não é uma novidade para Samara.

Em 2022, ela concorreu a vaga de vice-presidente da República, ao lado de Leonardo Péricles. A chapa não venceu, mas a campanha projetou seu nome a nível nacional. Agora ela lidera a chapa puramente feminina.