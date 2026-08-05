Marcello Casal JrAgência Brasil STF define lista quádrupla de indicações para o TSE

Uma das etapas mais importantes do processo eleitoral chegou ao fim nesta quarta-feira (5). Terminou o prazo oficial para que as federações e partidos políticos escolherem formalmente os candidatos que vão disputar os cargos nas eleições de 2026. O período iniciou em 20 de julho e movimentou encontros por todo país.

Nomes para candidatar para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais passaram pelo crivo das legendas e a ata consolidando as decisões foram transmitidas para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As convenções partidárias aconteceram tanto de forma presencial, quanto virtual a modelo híbrido. Com o fim desta fase, a disputa ao Palácio do Planalto ganha contornos claros, mesmo que os partidos ainda ajustem arranjos e alianças estratégicos, desde as locais até nacionais.

PH Lopes / iG Ricardo Nunes na convenção do Republicanos





Candidaturas homologadas para Presidência

Figura entre os nomes oficializados para a disputa do cargo presidencial o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve a sua candidatura à reeleição confirmada, mantendo a aliança com Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente.

PH Lopes/iG Lula e Alckmin, com no palco da convenção





Pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro teve candidatura aprovada em convenção partidária e lançou o nome oficial para vice somente no fim da manhã desta quarta. O cargo estava sob definição oficial do partido e o deputado federal Alfredo Gaspar (PL) foi o escolhido como vice-presidente, formando chapa "puro sangue".

O nome do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), foi formalizado como aposta da legenda para concorrer à cadeira presidencial. O dirigente nacional da legenda, Gilberto Kassab (PSD) é o vice, formando mais uma chapa pura.

Já o partido Novo lança como candidato oficial o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deixando a definição do indicado para a vice-presidência para a véspera do término do prazo para indicação junto ao TSE. O senador Eduardo Girão (Novo) é a aposta da legenda como candidato a vice-presidente.

Reprodução Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Caiado e Zema





Confira mais nomes que estão oficialmente na corrida a vaga no Planalto:

Renan Santos e Aroldo Medina como vice pelo Missão ;

e como vice pelo ; A Unidade Popular ( UP ) lançou Samara Martins e Raquel Bricio como vice.

) lançou e como vice. Augusto Cury lidera chapa com o vice Julio Delgado pelo Avante ;

lidera chapa com o vice pelo ; Edmilson Costa e Cleusa Santos formam chapa pura do PCB ;

e formam chapa pura do ; Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos Silva são os escolhidos pelo PCO ;

e são os escolhidos pelo ; Democrata lança Wilson Grassi Júnior liderando a chapa e o vice ainda não foi oficializado;

lança liderando a chapa e o vice ainda não foi oficializado; Hertz Dias (PSTU) lidera a disputa junto a Vanessa Portugal (PSTU) ;

lidera a disputa junto a ; O PRTB aposta em Leonardo Avalanche na disputa junto a vice Tenente Dalma ;

aposta em na disputa junto a vice ; Clariana Barão é a aposta do Democracia Cristã e tem como vice Fabiana Torquato.

Ao todo foram 25 nomes indicados, 13 para presidente e 12 para vice-presidente, encabeçadas por diferentes legendas: PT, PL, PSD, Novo, Missão, UP, PCB, PCO, PSTU, PRTB, Avante e Democrata.

Dos 25 nomes, apenas o PT possui coligação ampla e formalizada, integrada pelo PSB, PDT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Os demais partidos políticos adotam composições puras ou apoios específicos. Até o final da tarde desta quarta, 6.423 candidaturas foram solicitadas ante o TSE.





Próxima etapa do calendário

Com o encerramento do prazo para as escolhas e envio das atas ao TSE, o processo eleitoral avança para nova etapa. As federações, partidos e coligações tem até às 19h do dia 15 de agosto para pedir o registro das candidaturas dos seus nomes escolhidos, junto a Justiça Eleitoral.

As solicitações são enviadas pela internet pelo sistema do TSE. Caso não cumpra essa exigência, a candidatura pode ser perdida e o político fica fora das eleições de 2026.

Encerrada a fase de registros junto ao TSE, inicia oficialmente em 16 de agosto, o período eleitoral propriamente dito. O eleitorado vai as urnas no primeiro turno em 4 de outubro de 2026.