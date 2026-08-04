reprodução/Polícia Civil Polícia desarticula grupo que planejava atentado nas eleições

A Polícia Civil de Brasília identificou um grupo e prendeu oito pessoas que planejavam um atentado à capital durante as eleições de 2026. Os suspeitos foram presos nesta terça-feira (4), durante a Operação Rede Interrompida.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram identificados após uma investigação que teve início por meio de um relatório do Ciberlab, órgão que pertence ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O relatório foi analisado pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), que identificou uma mobilização prevista para acontecer durante as eleições deste ano, previstas para outubro.

Entre as atividades constatadas, estão as discussões sobre invasão de prédios, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas e modelos 3D de prédios localizados na região central de Brasília.

O DPCEV identificou também instruções para fabricação de artefatos explosivos.

Ao todo, oito pessoas foram apontadas como integrantes do grupo. Os suspeitos têm idade entre 19 e 31 anos. Eles foram localizados em cinco estados diferentes, sendo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

A operação contou também com o apoio da Polícia Civil de cada estado.

Ainda segundo a polícia de Brasília, as medidas cautelares foram cumpridas para preservar provas digitais, apreender aparelhos eletrônicos, identificar outras conexões desconhecidas e esclarecer o grau de organização, além do estágio de desenvolvimento das ações discutidas.

A investigação aponta os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso e delitos previstos na legislação antirracismo.

Até o momento, os investigados não foram enquadrados na Lei de Terrorismo. A responsabilização individual de cada suspeito ainda depende da análise pericial dos materiais apreendidos, conforme informou a Polícia Civil.

A polícia segue com as investigações com base no material apreendido na operação desta terça-feira (4).



