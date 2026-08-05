Reprodução/X Segundo dia de greve

Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) seguem em greve nesta quarta-feira (5) após a decisão conjunta com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil; as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade são as afetadas.

Diante da decisão, o Governo de São Paulo, o Metrô e a CPTM ampliaram o plano de contingência aplicado ontem (4) para melhorar a locomoção da população, modificando horários e aumentando a frota de trens e ônibus. Outra medida que segue em vigor, é a remoção do rodízio municipal.

No primeiro dia de greve, cerca de 1 milhão de passageiros foram afetados diretamente, além de diversos outros moradores da capital que foram prejudicados pelos reflexos gerados no trânsito da capital paulista que, mesmo após a suspensão do rodízio, atingiu até 720 km de congestionamentos durante a manhã.

Como fica o funcionamento dos transportes

Pelo segundo dia consecutivo, o Metrô ampliou o seu horário de atendimento e abriu 40 minutos mais cedo, às 4h da manhã, nas linhas Linha 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

A Linha 3-Vermelha, que passa por áreas da Zona Leste e faz integração com as linhas afetadas, aumentou a frota de trens, operando com quase o dobro de trens que um dia normal. O efetivo de funcionários nas estações Corinthians-Itaquera, Tatuapé, Brás e Palmeiras-Barra Funda foi reforçado e manobras intermediárias estão sendo feitas em estações específicas para ampliar a oferta de viagens.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, pertencentes à concessionária ViaMobilidade, também reforçaram o número de funcionários nas estações e nas equipes de operação para ampliar o atendimento.

O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que foi acionado ontem (4) na intenção de auxiliar no deslocamento dos passageiros, foi ampliado e passa a contar com 195 ônibus, mais de 60 unidades acima da frota fornecida na terça-feira (4). No total a Linha 11- Coral terá 95 ônibus atendendo entre as estações Guaianases e Estudantes, a Linha 12-Safira contará com 90 coletivos de atendimento entre as estações Calmon Viana e Engenheiro Goulart e, por fim, a Linha 13-Jade terá 10 ônibus para fazer o trajeto entre as estações Aeroporto-Guarulhos e Engenheiro Goulart.

A operação das linhas da CPTM que estão sendo diretamente afetadas pela greve ainda se encontra com horários alterados:

Linha 11-Coral: circulação entre Palmeiras-Barra Funda e Guaianases.

Linha 12-Safira: circulação entre Brás e Engenheiro Goulart.

Linha 13-Jade: operação entre Aeroporto-Guarulhos e Engenheiro Goulart.

Expresso aeroporto: sem circulação

O outro trajeto que pertence à CPTM, a Linha 10-Turquesa, opera regularmente, assim como as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, que são concedidas para a ViaMobilidade.

A Linha 7-Rubi, operada pela concessionária TIC Trens, oferece ao público a frota máxima durante o horário de pico, além de reforçar o atendimento na estação Palmeiras-Barra Funda.





Motivação

A paralisação foi sugerida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB) no final do mês de julho após a devolução das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade à CPTM. As três linhas, juntamente do expresso aeroporto, haviam sido concedidas para a concessionária Trivia Trens, que assumiu integralmente as operações no dia 21 de julho; após três dias de operação, as linhas apresentaram falhas repetidamente e um trem chegou a pegar fogo na Linha 12-Safira.

A greve se dá, segundo o STEFZCB, para que os trabalhadores possam reivindicar garantias para empregos e seus direitos trabalhistas após a retomada dos trilhos pela Trivia Trens, depois dos 90 dias em que a CTPM deve operar as linhas.

Após o primeiro dia de paralisação, o Governo do Estado de São Paulo publicou uma nota afirmando que as demandas dos funcionários acerca de seus empregos foram cumpridas e que não há demissões em curso decorrentes do processo de concessão.

A nota se estende, declarando que “A justificativa apresentada pelo sindicato para sustentar o movimento não é verdadeira”. Segundo o Governo de São Paulo, dos 4.648 funcionários empregados em junho deste ano, 2.171 seguem trabalhando na Linha 10-Turquesa; os demais funcionários estão contemplados no plano de realocação englobando Metrô, Artesp, Arsesp e outros órgãos.

Ainda no depoimento, o órgão afirma que a motivação do sindicato “ultrapassa qualquer reivindicação trabalhista e se concentra na defesa da reestatização de serviços concedidos, conferindo caráter eminentemente político ao movimento”.

O STEFZCB discordou da nota e publicou em suas redes sociais uma resposta, esclarecendo que a greve não tem motivação político-partidária e afirmando que o movimento “nasceu da ausência de uma garantia concreta de manutenção dos empregos de milhares de trabalhadores que dedicaram décadas à construção de um dos melhores sistemas ferroviários do país”.

Ainda em nota, o sindicato declara que nunca se posicionou contra investimentos, modernização ou melhorias no transporte público, mas que a equipe não pode aceitar que essas mudanças ocorram sem assegurar o futuro dos funcionários da CPTM. Além disso, os representantes afirmam que, mesmo com as reuniões feitas com o Governo, não foi apresentada a eles nenhuma garantia de que nenhum ferroviário perderá seu emprego em razão da concessão, e conclui:

Se existe um caminho para o fim do conflito, ele é simples: a apresentação de uma garantia concreta, oficial e inequívoca da manutenção dos empregos de todos os trabalhadores da CPTM. Nossa luta nunca foi contra a população. Nossa luta é por um transporte público de qualidade, a valorização dos Ferroviários e pela preservação dos empregos de milhares de famílias que ajudaram a construir a qualidade do transporte ferroviário em São Paulo. Trecho de nota publicada pelo Sindicato





O Governo do Estado de São Paulo se opõe a greve e garante que o movimento gera transtorno à milhares de passageiros dependentes do transporte coletivo, e afirma que deve continuar adotando as medidas administrativas e judiciais possíveis para garantir que o serviço público seja prestado e que o direito de ir e vir dos cidadãos seja atendido. Em declaração, o órgão diz:

O Governo do Estado de São Paulo manifesta absoluto repúdio à continuidade de uma paralisação que, sob o pretexto de defender interesses da categoria, impõe graves prejuízos a quase 1 milhão de passageiros que dependem diariamente do transporte ferroviário para trabalhar, estudar e acessar serviços essenciais. Trecho de nota do Governo do Estado de São Paulo





Descumprimento de requisitos

Segundo declaração do Governo do Estado de São Paulo, o sindicato descumpriu a determinação judicial e operou as linhas abaixo dos percentuais ordenados pela Justiça, com uma operação de apenas 67% durante o horário de pico, quando a ordem era a manutenção de 80% do efetivo nos horários de pico e de 60% nos demais períodos.

De acordo com informações fornecidas pelas CPTM, menos de 3% dos 126 maquinistas escalados para o período da manhã compareceram para o expediente nesta quarta-feira (04).

Por conta da falta de profissionais presentes, 21 supervisores tiveram que ser escalados para a condução das máquinas, 18 na Linha 11-Coral e seis na Linha 12-Safira, para prestar serviços parciais à população.

As Linhas

As Linhas afetadas pela greve transportam entre 900 mil e 1 milhão de passageiros diariamente, e ligam diversos pontos importantes da região metropolitana do estado á zonas de alto movimento na capital.

A Linha 11-Coral abrange o trecho entre as estações Palmeiras-Barra Funda, na Zona Oeste da capital, e Estudantes, localizada na cidade de Mogi das Cruzes. Atualmente o trajeto é o mais movimentado entre as linhas de trem e o segundo mais extenso.

A Linha 12-Safira abrange a região do Brás, no centro da capital, até a estação Calmon Viana, no município de Poá, na Região Metropolitana de São Paulo. Já a linha 13-Jade conta somente com três estações, sendo a menor de São Paulo; ela liga a estação Engenheiro Goulart, na Zona Leste, à estação Aeroporto–Guarulhos.

