Segundo Jared Isaacman, chefe da NASA, há uma expectativa para construção de uma base lunar permanente e habitável dentro dos próximos 20 anos. A ideia seria uma continuação de projetos como Artemis II e faz parte de um objetivo de transformar a economia espacial e de levar humanos à Marte.A afirmação foi feita em entrevista ao Washington Post. Isaacman afirma que o local serviria para testes científicos e que poderia extrair gelo de água para converter em oxigênio e hidrogênio (combustível propelente para foguetes). A ambição a longo prazo é que operações espaciais tenham maior autossuficiência.
Agência pretende começar Artemis III em 2027
Segundo ele, a agência vai lançar o programa Artemis III em 2027, quando pretende colocar sistemas de pouso lunar em órbita baixa na Lua, além de enviar mensalmente veículos robóticos e insumos para construção da base no polo sul lunar.
Os três foguetes mais potentes do mundo serão lançados cerca de uma semana. Vai ser muito legal Jared Isaacman, chefe da Nasa, em entrevista ao Washington Post
Na sequência, em 2028, a missão Artemis IV deverá levar mais astronautas para a lua, com objetivo de abrir as portas de uma “economia espacial ”. O principal motivo, segundo ele, é encontrar financiamento privado para expansão espacial, com empresas que queiram expandir a presença para além da Terra.
No mesmo ano, a NASA pretende lançar o primeiro foguete com energia e propulsão nuclear.