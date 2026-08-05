Foto: Reprodução/Redes Sociais/NASA agência vai lançar o programa Artemis III em 2027, quando pretende colocar sistemas de pouso no sul da Lua devido ao gelo presente no local

Segundo Jared Isaacman, chefe da NASA, há uma expectativa para construção de uma base lunar permanente e habitável dentro dos próximos 20 anos. A ideia seria uma continuação de projetos como Artemis II e faz parte de um objetivo de transformar a economia espacial e de levar humanos à Marte.

Suit up. Artemis III is getting real. 🚀🌕 Today’s suited training session prepares the crew for the upcoming @NASAArtemis III mission, where astronauts will test docking procedures between Orion and commercial human landing systems. The suited training allows the crew to gain… pic.twitter.com/Rv3HOTLEmi— NASA's Johnson Space Center (@NASAJohnson) July 27, 2026

A afirmação foi feita em entrevista ao Washington Post. Isaacman afirma que o local serviria para testes científicos e que poderia extrair gelo de água para converter em oxigênio e hidrogênio (combustível propelente para foguetes). A ambição a longo prazo é que operações espaciais tenham maior autossuficiência.









Agência pretende começar Artemis III em 2027

Segundo ele, a agência vai lançar o programa Artemis III em 2027, quando pretende colocar sistemas de pouso lunar em órbita baixa na Lua, além de enviar mensalmente veículos robóticos e insumos para construção da base no polo sul lunar.

Os três foguetes mais potentes do mundo serão lançados cerca de uma semana. Vai ser muito legal Jared Isaacman, chefe da Nasa, em entrevista ao Washington Post





Na sequência, em 2028, a missão Artemis IV deverá levar mais astronautas para a lua, com objetivo de abrir as portas de uma “economia espacial ”. O principal motivo, segundo ele, é encontrar financiamento privado para expansão espacial, com empresas que queiram expandir a presença para além da Terra.

No mesmo ano, a NASA pretende lançar o primeiro foguete com energia e propulsão nuclear.