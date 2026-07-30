ESG Insights Planeta Terra

Heloísa Traiano

Houvesse um saldo anual dos recursos naturais da Terra, com o que é consumido pelos seres humanos em 2026 subtraído do total produzido pela natureza ao longo de 365 dias, o mundo entraria nesta quinta-feira (30/07) no vermelho e passaria a usar uma espécie de "cheque especial" planetário.

O cálculo é da Global Footprint Network, organização de pesquisa sem fins lucrativos, que define anualmente o Dia da Sobrecarga da Terra, a fim de aumentar a conscientização quanto ao sobreuso dos recursos ecológicos a nível global.

"Atualmente, a humanidade está utilizando os recursos naturais a um ritmo 73% mais rápido do que a capacidade de regeneração dos ecossistemas, o que equivale a viver com os recursos de 1,73 Terras," acrescenta a organização.

Tomando dados da Organização das Nações Unidas (ONU) como base, a matemática leva em conta, do lado da oferta de recursos naturais, a biocapacidade total na Terra, isto é, a área terrestre e marinha biologicamente produtiva, incluindo zonas florestais, pastagens, terras cultiváveis, áreas de pesca e áreas urbanizadas.

Já no lado da demanda, mede-se a demanda da população (ou "pegada ecológica") por alimentos de origem vegetal e produtos de fibra; produtos de pecuária e pesca, madeira e outros produtos florestais; e espaço para infraestrutura urbana e florestas para absorver emissões de gases poluentes que resultam da queima de combustíveis fósseis.

Data ocorre cada vez mais cedo

O Dia da Sobrecarga da Terra vem se movendo mais perto do início do calendário anual – o que significa dizer que o sobreuso dos recursos naturais se torna cada vez maior – desde 1972, o início da série histórica da Global Footprint Network. Em 2026, a data caiu pela primeira vez em julho.

Nos cinco anos anteriores, o "vermelho" fora atingido entre os dias 01 e 05 de agosto. Nas duas décadas entre 2005 e 2025, a data se manteve no mesmo mês. Até 1999, entretanto, o marco era em outubro e, em 1972, em 31 de dezembro. Ou seja, o mundo consumia então tanto quanto a natureza poderia produzir ou se regenerar ao longo de um ano.

De forma geral, a tendência das últimas quatro décadas tem sido a redução da biocapacidade da Terra e o aumento da demanda global por recursos, inclusive quando se levam em conta os valores médios para cada pessoa no planeta. A "pegada ecológica" é maior nos países ricos, a exemplo dos Estados Unidos e das principais economias europeias.

"As implicações do desequilíbrio ecológico, que ocorre mais cedo a cada ano, não são apenas ambientais, mas também econômicas e sociais," afirma a Universidade das Nações Unidas. "Quando os ecossistemas estão sob pressão, podem surgir vulnerabilidades que vão desde perturbações nos meios de subsistência até a perda de território e do patrimônio cultural, bem como uma maior exposição a riscos relacionados ao clima."

A instituição cita ainda a necessidade de esforços em matérias de gestão ambiental; sistemas energéticos; produção e consumo de alimentos; planejamento urbano; e eficiência no uso de recursos. "Na prática, essas mudanças poderiam adiar o Dia da Sobrecarga da Terra."

Brasil tem a maior biocapacidade do mundo

O cálculo pode ser também aplicado a cidades, estados ou países, a fim de determinar se determinadas regiões estão em déficit ecológico - isto é, o consumo local de recursos naturais ultrapassa a capacidade de produção do seu ecossistema.

Quando há déficit ecológico, o suprimento da demanda é alcançado pela importação de matérias-primas, da liquidação dos próprios ativos ecológicos e da emissão de dióxido de carbono na atmosfera.

É oposto o caso do Brasil, onde o consumo médio de recursos naturais por pessoa é mais baixo do que a média global e a capacidade de produzi-los, maior.

Medida em hectares, a biocapacidade brasileira é a maior do mundo e corresponde hoje a 234% da "pegada ecológica" nacional (é o quinto maior percentual entre os países). Mas ela caiu em dois terços em cinco décadas.

"Se toda a humanidade tivesse o padrão de consumo como o da sociedade brasileira, o Dia da Sobrecarga da Terra aconteceria no dia 14 de agosto, quinze dias após a data global," diz a WWF. "Entretanto, o Brasil ocupa a quinta posição entre os líderes de emissões de gases de efeito estufa, e é o desmatamento que leva o país a ocupar a este lugar."

Entre os 20 países com maiores déficits ecológicos, estão Itália (onde a demanda supera a produção de recursos naturais em 320%), China (350%), Japão (500%), Coreia do Sul (710%), Luxemburgo (770%) e Israel (1.900%).

Para a Global Footprint Network, falta aos governos nacionais tratar a segurança no fornecimento de recursos naturais como uma prioridade no seu planejamento econômico. Um levantamento da organização indica que a maioria dos países ignora os riscos da falta de sustentabilidade para o crescimento, a estabilidade fiscal e a competitividade de longo prazo.

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Autor: Heloísa Traiano