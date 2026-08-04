Foto: Divulgação/PRF Três homens já vinham sendo monitorado pelos policiais e pretendiam vender os itens metálicos

Três homens foram presos transportando objetos possivelmente furtados de cemitérios em Lajeado (RS) e outros municípios na noite desta segunda-feira (03). Eles estavam na BR-386 com destino a São Leopoldo (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , eles carregavam, ornamentos de, um, ferramentas que podem ter sido usadas nos crimes e até mesmo a

Em relato durante a abordagem, os homens alegaram ter retirado os itens de cemitérios dee região, com objetivo de vende-los na Grande Porto Alegre. Todos os três, que não tiveram as identidades divulgadas, possuíam antecedentes policiais, como

A principal motivação seria o valor monetário dos materiais metálicos , feitos de cobre, alumínio e bronze. A investigação já era conduzida há algum tempo e os policiais monitoravam os veículos anteriormente à abordagem.

Dois deles também possuíamtemporária por outras ocorrências parecidas. Eles estavam em um Fiat Uno, emplacado em São Francisco de Paula (RS), e um Fiat Uno, emplacado em Porto Alegre.

Participaram da ação a Brigada Militar, a Políci Civil e a Polícia Rodoviária Federal.

Todos os materiais, os veículos e os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil para registro de ocorrência e demais procedimentos.