Três homens foram presos transportando objetos possivelmente furtados de cemitérios em Lajeado (RS) e outros municípios na noite desta segunda-feira (03). Eles estavam na BR-386 com destino a São Leopoldo (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles carregavam cruzes, ornamentos de lápides, um sino, ferramentas que podem ter sido usadas nos crimes e até mesmo a identificação de túmulos.Em relato durante a abordagem, os homens alegaram ter retirado os itens de cemitérios de Seberi (RS) e região, com objetivo de vende-los na Grande Porto Alegre. Todos os três, que não tiveram as identidades divulgadas, possuíam antecedentes policiais, como furto e receptação.A principal motivação seria o valor monetário dos materiais metálicos, feitos de cobre, alumínio e bronze. A investigação já era conduzida há algum tempo e os policiais monitoravam os veículos anteriormente à abordagem.Dois deles também possuíam mandados de prisão temporária por outras ocorrências parecidas. Eles estavam em um Fiat Uno, emplacado em São Francisco de Paula (RS), e um Fiat Uno, emplacado em Porto Alegre.Participaram da ação a Brigada Militar, a Políci Civil e a Polícia Rodoviária Federal.Todos os materiais, os veículos e os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil para registro de ocorrência e demais procedimentos.
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