Reprodução/redes sociais Hertz Dias é ativista e professor da rede pública

Com uma longa tradição de lançar candidatos próprios para Presidência da República, o PSTU participa do pleito de 2026 colocando Hertz Dias na disputa ao Palácio do Planalto. O rosto familiar da militância de esquerda une em seu perfil a experiência profunda nas salas de aulas da rede pública de ensino com os palanques da cultura popular.

Conhecido na cena maranhense, Hertz da Conceição Dias nasceu na Região Metropolitana de São Luís (MA), em São José de Ribamar, no dia 20 de outubro de 1970. Ele completa 56 anos em 2026, leciona no ensino médio e é casado.

Atuação e formação em educação

O maranhense possui formação em História e mestrado em Educação, ambas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Profissionalmente, Hertz dá aulas no ensino público na capital maranhense, atuando tanto no sistema municipal quanto no estadual.

Mas a sua atuação no estado não se limita a lousa e ao giz. Ele expressa suas convicções na música e no ativismo. Militante do movimento negro, o professor é um dos fundadores do Movimento Quilombo Urbano, no Maranhão.

Reprodução/redes sociais Hertz Dias (PSTU)





Ainda na veia cultural, Hertz atua como rapper: é o vocalista do grupo Gíria Vermelha que integra o movimento negro que constituiu, que utiliza a cultura hip hop como meio para dialogar com os jovens das periferias.





Veia política

Na cena eleitoral, o nome principal do PSTU tem histórico de atuação partidária, mas não exerceu ainda um cargo público eletivo . Hertz acumula extensa experiência em palanques e também debates. Este pleito marca a sua quinta participação direta como candidato.

O também rapper estriou na disputa eleitoral há 16 anos, quando nas eleições de 2010, concorreu como vice-governador do Maranhão. Oito anos mais tarde, já em 2018, seu nome teve pela primeira vez projeção nacional ao compor a chapa presidencial da sua legenda, como candidato a vice-presidente, sendo Vera Lúcia a liderança da chapa.

Reprodução/redes sociais Hertz Dias e apoiadoras do PSTU





Desde então, Hertz tomou as rédeas das disputas majoritárias e assumiu o protagonismo nas eleições seguintes, no seu estado natal. Concorreu em 2020, à prefeitura de São Luís. Já em 2022, saiu como candidato ao governo do estado do Maranhão.

De forma unânime, suas campanhas foram estruturadas na defesa absoluta pelo os direitos trabalhistas. Dias segue nesse pleito com a bandeira da classe trabalhadora e das demandas socioeconômicas urgentes.